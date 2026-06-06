Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Trump: Pinag-aaralan namin ang pagpapadala ng armas sa Taiwan
Pangulo ng Amerika: Pinag-aaralan namin ang posibilidad na magpadala ng pakete ng armas na nagkakahalagang 14 bilyong dolyar sa Taiwan. Hindi pa kami nakakapagpasya kung ipapadala o hindi ang paketeng ito ng armas sa Taiwan.
Kasunod ng desisyong ito, si Joe Feng Liang, tagapagsalita ng Taiwan Affairs Office ng gobyerno ng Tsina, na tinawag na deadlock ang mga pagsisikap para sa military independence ng Taiwan, ay nagpahayag na ang mga hakbang na ito at ang negotiating levers ng Amerika ay hindi makahahadlang sa makasaysayang proseso ng pambansang pagkakaisa ng Tsina. Hiniling ng Beijing sa Estados Unidos na manatiling tapat sa prinsipyong "Isang Tsina" at umiwas sa pagpapadala ng mga maling mensahe sa mga separatista.
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