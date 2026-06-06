Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Reaksyon ng Hamas sa pagkamartir ng 7-buwang sanggol na Palestinian
Ang kilusang Hamas, sa pagkondena sa pagkamartir ng 7-buwang sanggol na Palestinian na si "Sam Abu Hikhal," ay nanalangin para sa paggaling ng kanyang mga magulang na nasugatan at nagbigay-diin sa katatagan ng pamilya ng batang ito.
Ipinahayag ng Hamas na ang kilos na ito ay hindi makakasira sa determinasyon at katatagan ng sambayanang Palestinian, at ang mga Palestinian ay magpapatuloy sa pagharap sa mga mananakop.
Hiniling din ng kilusang ito sa internasyonal na komunidad at mga karapatang pantao na katawan na gumawa ng agarang aksyon upang ihinto ang mga kilos na ito at papanagutin ang mga salarin.
Ang kilusang Hamas noong Sabado (Hunyo 6, 2026) ay naglabas ng isang pahayag na mariing kinondena ang pagkamartir ng 7-buwang sanggol na Palestinian na si "Sam Abu Hikhal" bilang resulta ng mga pag-atake ng hukbo ng Zionist regime sa Gaza Strip. Ang Hamas, habang nananalangin para sa paggaling ng mga magulang ng sanggol na ito na nasugatan sa pag-atakeng ito, ay nagpahayag na ang krimeng ito "ay hindi makakasira sa determinasyon at katatagan ng sambayanang Palestinian." Hiniling ng kilusang ito sa mga internasyonal na organisasyon at karapatang pantao na katawan na gumawa ng aksyon sa lalong madaling panahon upang ihinto ang mga krimeng ito at papanagutin ang mga salarin. Batay sa ulat ng lokal na mapagkukunan, ang mga air strike ng Israel kahapon sa mga refugee camp sa Gaza ay nag-iwan ng dose-dosenang patay at sugatan.
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