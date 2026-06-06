Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pinatigil ng mga missile ng Iran ang utak ng air power ng Amerika sa rehiyon
Kinumpirma ng matataas na opisyal ng Amerika na sa simula ng digmaan sa Iran, ilang Iranian missile ang tumama sa "Combined Air Operations Center" sa Al Udeid Air Base sa Qatar at tuluyang pinatigil ang center na ito.
Ang center na ito ay kilala sa loob ng higit 20 taon bilang "utak" at command center ng lahat ng air operations ng Amerika sa Gitnang Silangan.
Kinumpirma ng matataas na opisyal ng Amerika sa unang pagkakataon na sa mga unang linggo ng digmaan sa Iran (huling bahagi ng Pebrero 2026), ilang Iranian missile ang tumama sa "Combined Air Operations Center" (CAOC) sa Al Udeid Air Base sa Qatar at pinatigil ito. Ang center na ito, na sa loob ng mahigit dalawang dekada ay ang pangunahing command center ng American air operations sa Afghanistan, Iraq, Syria, at Yemen, ay direktang tinarget ng mga pag-atake. Ang Pentagon, na hinulaan ang posibilidad ng pag-atake sa base na ito bago magsimula ang digmaan, ay inilipat na ang command center sa isang base sa South Carolina, at walang naiulat na nasawi sa pag-atakeng ito. Gayunpaman, ang pagkasira ng center na ito, na itinayo na may walumpung kilometro ng matibay na fiber optic, ay inilarawan bilang isa sa pinakamalaking suntok sa command na natamo ng hukbo ng Amerika sa rehiyon.
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