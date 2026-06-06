Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Inangkin ng CENTCOM na binomba nito ang mga target sa mga isla ng Gerog at Qeshm
Inangkin ng hukbo ng Amerika: Ilang sandali ang nakalipas, apat na Iranian one-way attack drone na pinaputok patungo sa Strait of Hormuz ay binaril namin.
Ang mga attack drone na ito ay lumikha ng agarang banta sa maritime traffic ng rehiyon.
Kasunod nito, ang mga pwersang Amerikano ay sumalakay sa mga coastal surveillance radar site ng Iran sa Gerog at Qeshm Island upang ipagtanggol laban sa karagdagang pag-atake.
Inihayag ng United States Central Command (CENTCOM) noong Sabado (Hunyo 6, 2026) na ang mga pwersa ng kanilang bansa ay nagtagumpay sa pagbaril ng apat na Iranian one-way attack drone na patungo sa Strait of Hormuz. Ayon sa pag-aangkin ng CENTCOM, ang mga drone na ito ay lumikha ng "agarang banta sa maritime traffic ng rehiyon." Kasunod nito, ang mga pwersang Amerikano, upang "ipagtanggol laban sa karagdagang pag-atake," ay tinarget ang mga coastal surveillance radar site ng Iran sa mga isla ng Gerog at Qeshm. Ang Qeshm Island (ang pinakamalaking isla sa Persian Gulf) at Gerog Island (isa sa maliliit na isla ng Persian Gulf) ay kabilang sa mga lugar kung saan naka-deploy ang mga defense at radar system ng Iran. Ang mga mapagkukunan ng Iran ay hindi pa kinukumpirma o tinatanggihan ang pag-aangkin na ito.
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