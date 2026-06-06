Video| Babala sa video ng Hezbollah sa Zionist regime

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Babala sa video ng Hezbollah sa Zionist regime.
Inilabas ng Hezbollah ng Lebanon ang isang bagong video at muling ipinalabas ang mga pahayag ni Sheikh Naim Qassem, Kalihim Heneral ng kilusang ito, na naglalaman ng isang babalang mensahe para sa Zionist regime.
Idiniin ni Sheikh Naim Qassem sa mga pahayag na ito: "Hangga't ang aming mga nayon ay hindi ligtas at ang aming mga tao ay pinapatay, ang mga Zionist settlement ay hindi kailanman makakakita ng kapayapaan at seguridad, at makikita nila ang aming lakas at katatagan."
Beirut – Lebanese media (Hunyo 6, 2026) – Ang Hezbollah ng Lebanon noong Sabado ay naglabas ng isang bagong video sa social media at muling ipinalabas ang mga pahayag ni Sheikh Naim Qassem, Kalihim Heneral ng kilusang ito. Idiniin niya sa mga pahayag na ito na nakatutok sa Zionist regime: "Hangga't ang aming mga nayon ay hindi ligtas at ang aming mga tao ay pinapatay, ang mga Zionist settlement ay hindi kailanman makakakita ng kapayapaan at seguridad, at makikita nila ang aming lakas at katatagan." Ang mensaheng ito ay inilabas sa panahong ang mga labanan sa timog Lebanon ay tumindi sa nakalipas na 24 na oras at ang Hezbollah ay nag-ulat ng pagkasira ng anim na Merkava tank at pagkakasugat ng ilang sundalong Israeli.
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