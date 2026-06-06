Video| Ulat ng Al Jazeera mula sa Strait of Hormuz at isang kadena ng mga krisis

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ulat ng Al Jazeera mula sa Strait of Hormuz at isang kadena ng mga krisis.
Doha – Al Jazeera (Hunyo 5, 2026) – Ang news network na Al Jazeera sa isang video report na pinamagatang "Paano naging isang sistema ng kontrol, tagahubog ng kapangyarihan at pandaigdigang ekonomiya ang Strait of Hormuz?" ay sinuri ang lalim at lawak ng mga sunod-sunod na krisis na dulot ng pagsasara ng estratehikong daang ito. Sa 12-minutong dokumentaryong ito, ipinakita ng Al Jazeera kung paanong ang pagsasara ng Strait of Hormuz ay hindi limitado sa pagtaas ng presyo ng enerhiya, kundi hinarap ang pandaigdigang ekonomiya sa isang multi-layered at hindi pa naganap na shock.
1. Krisis sa enerhiya at oil shock
Mula nang aktwal na isara ang Strait of Hormuz kasunod ng magkasalungat na pag-atake ng Iran at Amerika (mula Pebrero 28, 2026), humigit-kumulang 20 hanggang 22 milyong barrels ng langis bawat araw ang nawala sa pandaigdigang kalakalan. Binanggit ng Al Jazeera ang ulat ng International Energy Agency (IEA) at idiniin na ang bilang na ito ay katumbas ng isang-ikalima ng pandaigdigang supply ng krudong langis at mga derivatives nito. Kasabay nito, ang export ng LNG ng Qatar na tumutugon sa malaking bahagi ng pangangailangan ng Europa at Asya ay lubhang nagambala rin. Ang pagtaas ng presyo ng mga carrier ng enerhiya sa pandaigdigang merkado ay umabot sa pinakamataas na antas sa loob ng dalawang dekada, na nagdulot ng hindi pa naganap na inflationary pressure sa ekonomiya ng mga konsyumer na bansa.
2. Pagbagsak ng pandaigdigang supply chain
Ang krisis ay hindi limitado sa langis lamang. Iniulat ng Al Jazeera na ang pagsasara ng Strait of Hormuz ay nagputol din sa supply chain ng mga pang-industriyang hilaw na materyales kabilang ang mga likidong gas, pataba (phosphate at nitrogen), at pangunahing metal. Batay sa ulat na ito, ang agrikultura sa papaunlad na mga bansa (lalo na sa Africa at Timog Asya) na lubos na umaasa sa import ng pataba mula sa Persian Gulf ay naparalisa, at ang bagay na ito ay direktang nagbabanta sa pandaigdigang seguridad sa pagkain. Ang mga pabrika ng sasakyan at industriya ng elektroniko na umaasa sa mga piyesang ipinadala sa rutang ito ay nahaharap din sa pagsasara ng mga linya ng produksyon. Binanggit din ng Al Jazeera ang ulat ng Food and Agriculture Organization (FAO) ng United Nations na nagsabing 40 African na bansa ay nahaharap sa "matinding krisis sa gutom" at ang pagpapatuloy ng kasalukuyang sitwasyon ay maaaring magtulak sa milyun-milyong tao sa taggutom.
3. Krisis sa maritime at humanitarian
Ipinapakita ng dokumentaryong footage ng Al Jazeera na dose-dosenang mga tanker at komersyal na barko ang nakaangkla sa magkabilang panig ng kipot na ito at hindi pinapayagang paandarin ang kanilang mga makina dahil sa mataas na panganib na matarget o makumpiska. Batay sa estadistika na ipinakita sa ulat na ito, halos 20,000 marino mula sa iba't ibang bansa ay naliligaw sa rehiyong ito sa loob ng maraming buwan, at ang kanilang sikolohikal na kalagayan at supply ng pangunahing pangangailangan sa buhay ay naging isang humanitarian crisis. Sinabi ng Al Jazeera na binanggit ang mga mapagkukunan ng pagpapadala na ang isa sa mga barkong ito mula noong huling bahagi ng Marso ay pinagkaitan ng pagkain at malinis na inuming tubig. Ang halaga ng insurance para sa mga tanker na nagkaroon ng lakas ng loob na tumawid sa rehiyong ito ay tumaas ng hanggang 400 porsyento.
4. Kahinaan ng rehiyonal na diplomasya at impluwensya ng mga extra-rehiyonal na manlalaro
Iniulat ng Al Jazeera na ang krisis sa Strait of Hormuz ay ganap na nagbago sa rehiyonal na kaayusan ng seguridad at ikinulong ang mga bansa ng Gulf Cooperation Council sa isang hindi pa naganap na "security dilemma." Binanggit ng Al Jazeera ang pag-alis ng mga sundalong Amerikano mula sa mga nasirang base sa Saudi Arabia at UAE, at itinaas ang tanong kung ang mga Arabong bansa ay magagarantiya ng kanilang sariling seguridad sa enerhiya at maritime nang walang mabisa at mapigil na presensya ng Amerika. Iniulat din ng media na ito ang lumalaking pag-aalinlangan ng mga bansang nagho-host ng mga base ng militar ng Amerika (kabilang ang Qatar, Bahrain, at Kuwait) na ipagpatuloy ang ganap na military cooperation sa Washington, at binanggit ang isang Arabong diplomatikong opisyal na nagsabing "ang mga base na ito ay hindi na isang security advantage, bagkus ay naging isang security threat at hindi na mababawi na responsibilidad sa ating pambansang soberanya."
5. Krisis sa pagkakakilanlan at muling pagbibigay-kahulugan sa mga rehiyonal na patakaran
Sa bahagi ng pagsusuri nito, tinukoy ng Al Jazeera ang pagsisikap ng Iran na muling bigyang-kahulugan ang "bagong mga patakaran" sa rehiyon. Ayon sa media na ito, ang Islamic Republic of Iran, sa pamamagitan ng matalinong kontrol sa Strait of Hormuz at pagpapatupad ng mga bagong batas para sa maritime traffic, ay ginamit ang mahalagang arterya na ito bilang isang pampulitikang pressure lever laban sa mga Kanluraning bansa at kanilang mga rehiyonal na kaalyado. Ang mga pahayag ng matataas na opisyal ng Iran (kabilang ang kamakailang pahayag ng IRGC noong Hunyo 3, 2026) na nagpahayag na "ang kaaway ay napipilitang tanggapin ang bagong mga patakaran na ipinataw sa larangan, lalo na sa larangan ng matalinong pamamahala at kontrol ng Strait of Hormuz," ay tinasa bilang isang mahalagang punto sa diskarte ng Iran tungo sa equation na ito.
Konklusyon: Kadena ng krisis na naghihintay sa mundo
Sa pagtatapos ng dokumentaryong ito, napagpasyahan ng Al Jazeera na "mula sa naliligaw na mga tanker hanggang sa walang laman na mga hapag-kainan sa Africa" ay isang larawan ng isang sunod-sunod na krisis na walang mabilis na solusyon. Ang military unilateralism ng Washington at pagpilit sa blockade ng mga daungan ng Iran ay hindi lamang humantong sa muling pagbubukas ng kipot, kundi higit na inilantad ang kahinaan ng pandaigdigang seguridad. Binanggit ng Al Jazeera ang kahilingan ng United Nations para sa agarang pagtigil ng mga labanan, at nagbabala na ang pagpapatuloy ng kasalukuyang sitwasyon ay maaaring itulak ang kapayapaan sa isang puntong walang balikan, na ang mga kahihinatnan nito ay makakapigil sa ekonomiya at seguridad ng mundo sa loob ng mga dekada.
..........
328
Your Comment