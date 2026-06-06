Microsoft, bilang tugon sa pagsisiwalat ng paggamit ng hukbo ng Zionist regime sa mga teknolohiya nito para mang-espiya sa mga Palestinian, nilimitaha

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Microsoft, bilang tugon sa pagsisiwalat ng paggamit ng hukbo ng Zionist regime sa mga teknolohiya nito para mang-espiya sa mga Palestinian, nilimitahan ang mga serbisyong militar nito.
Ayon sa The Guardian, itinigil ng kumpanyang ito ang access ng hukbo ng Israel sa ilang cloud at artificial intelligence services dahil sa paglabag sa mga batas.
London – Pahayagang The Guardian (Hunyo 5, 2026) – Inihayag ng Microsoft matapos kumpletuhin ang internal na imbestigasyon tungkl saparaan ng paggamit ng hukbo ng Zionist regime sa mga teknolohiya ng kumpanyang ito na magpapatupad ito ng isang hanay ng mga bagong hakbang upang palakasin ang mga pagsusuri sa karapatang pantao at kontrolin ang pakikipagtulungan sa security at intelligence bodies. Ang imbestigasyong ito na nagsimula noong nakaraang taon kasunod ng mga ulat tungkol sa paggamit ng Unit 8200 ng hukbo ng Israel sa "Azure" cloud infrastructure upang mag-imbak at magproseso ng malawak na dami ng mga intercepted na komunikasyon ng mga mamamayang Palestinian ay nagpakita na ang mga hakbang na ito ay hindi sumusunod sa mga tuntunin ng paggamit ng mga serbisyo ng kumpanya.
Batay sa mga inilabas na ulat, ginamit ng Unit 8200 ang "Azure" cloud services upang magpatakbo ng isang sistema na nagbibigay-daan sa pagkolekta, pag-replay, at pagsusuri ng nilalaman ng milyun-milyong tawag sa mobile phone ng mga Palestinian araw-araw. Ang paglalathala ng mga ulat na ito sa media tulad ng The Guardian, +972 Magazine, at Hebrew website na "Local Call" ay nagdulot ng malawakang pamumuna mula sa pampublikong opinyon, mga aktibista ng karapatang pantao, at ilang empleyado at shareholder ng Microsoft.
Inilabas ng Microsoft noong Hunyo 4 ang pangwakas na buod ng imbestigasyon nito na kinukumpirma na ang ilang partikular na subscription sa cloud storage at artificial intelligence services na ibinigay sa Ministry of War ng Zionist regime ay itinigil at hindi na pinagana. Ang hakbang na ito, na itinuturing na isang hindi pa naganap na hakbang sa paraan ng pakikipag-ugnayan ng malalaking kumpanya ng teknolohiya sa mga military entity, ay ginawa ilang buwan na ang nakalipas at kaagad pagkatapos ng mga paunang resulta ng imbestigasyon.
Idineklara din ng kumpanyang ito sa pahayag nito na magsisimula ito ng isang hanay ng mga organisasyonal at administratibong pagbabago kabilang ang pagpapalakas ng mga proseso ng pagsusuri at pagtatasa bago pumirma ng mga kontratang may kaugnayan sa pambansang seguridad, pagpapalawak ng mga pagsusuri na may kaugnayan sa karapatang pantao sa military at security projects, at pagbuo ng mga mekanismo ng pagtatasa ng panganib sa mga lugar na apektado ng armadong tunggalian. Nilalayon din ng Microsoft na baguhin ang sistema ng pamamahala ng mga security clearance ng mga empleyado nito sa ilang bansa.
Ilang araw bago ang paglabas ng pahayag na ito, iniulat ng Bloomberg na si Michal Ben Ezra, dating manager ng sangay ng Microsoft sa Zionist regime, ay nagbitiw sa kanyang puwesto pagkatapos ng internal na imbestigasyon at may paunang abiso. Sinabi ng mga mapagkukunang may alam na ang bahagi ng mga pagsusuri ay nakatuon sa antas ng transparency ng ilang empleyado ng Tel Aviv branch sa paglilipat ng impormasyon sa punong tanggapan.
Kapansin-pansin na ang Microsoft noon ay nahaharap din sa maraming batikos mula sa mga karapatang pantao na katawan at sarili nitong mga empleyado. Ang mga grupo tulad ng "No Azure for Apartheid" ay nagdaos ng mga protesta sa punong tanggapan ng kumpanyang ito sa Washington, na humihiling na putulin ang pakikipagtulungan sa hukbo ng Israel. Gayundin noong 2025, ilang empleyado ng Microsoft ay tinanggal sa trabaho dahil sa pagprotesta sa pakikipagtulungan ng kumpanyang ito sa hukbo ng Israel. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na ang Microsoft ay pormal na kumilos upang limitahan ang mga serbisyong militar nito sa hukbo ng Israel.
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