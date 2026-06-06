Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Nishon: Ang mga Iranian drone ay naging bangungot ng mga Amerikano sa Kuwait.
Ang kawalan ng kakayahan ng Kuwait na harapin ang missile at drone response ng Iran ay nagpilit sa mga eksperto sa Kanluran na umamin. Idiniin ng mga ekspertong ito na ang mga defense system na nakatalaga sa Kuwait sa maraming pagkakataon ay hindi nagawang harapin ang mga pag-atake ng Iran.
Inamin ng magasing The Nation sa isang pagsusuri na kahit na ang Kuwait ay nilagyan ng advanced na Patriot system at nagho-host ng anim na base militar ng Amerika, ito ay nananatiling "bulnerable" sa mga pag-atake ng Iran.
New York – Magasing The Nation (Hunyo 6, 2026) – Ang Amerikanong magasing ito sa isang analitikal na ulat na binanggit ang malawakang drone at missile attack ng Iran sa mga military target ng Amerika at mga kaalyado nito sa Persian Gulf, ay naglantad ng kawalan ng kakayahan ng Kuwait na harapin ang mga pag-atakeng ito. Ayon sa ulat ng The Nation, ang Kuwait, sa kabila ng pagkakaroon ng pinaka-advanced na Patriot defense system at pagho-host ng anim na base militar ng Amerika, ay nagpakita na "nakatatakot na bulnerable" sa mga pag-atake ng Iran. Idiniin ng mga eksperto sa Kanluran na binanggit sa ulat na ito na ang mga defense system na nakatalaga sa Kuwait sa maraming pagkakataon ay hindi nagawang harangin at sirain ang mga Iranian drone at missile. Ang pag-amin na ito ay ginagawa sa panahong mula nang magsimula ang Ramadan War (Pebrero 28, 2026), ilang base militar ng Amerika sa Kuwait kabilang ang Camp Arifjan at Abdullah Al-Mubarak Air Base ay naging target ng direktang pag-atake at nagdulot ng pinsala sa air equipment at military infrastructure.
..........
328
Your Comment