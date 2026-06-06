Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang relasyon ng Moscow at Washington ay muling pumasok sa isang panahon na kahalintulad ng Cold War.
Alexander Darchiyev, Ambassador ng Russia:
Ang relasyon ng Moscow at Washington ay muling pumasok sa isang mahirap na panahon na maihahambing sa panahon ng Cold War, at ang muling pagkabuhay ng relasyon sa pagitan ng dalawang bansa ay mangangailangan ng malawakang pagsisikap.
Sa mahirap na panahong ito para sa relasyon ng ating mga bansa, isang panahon na katulad ng Cold War na sa kasamaang-palad ay bumalik muli, at upang muling buhayin ang ugnayan sa pagitan ng mga lipunan, siyentipiko, at ordinaryong tao ay nangangailangan ng maraming dobleng pagsisikap.
Dapat tanggapin ng Washington mula sa mga resulta ng St. Petersburg International Economic Forum ang mensaheng ito na ang Moscow ay handa para sa kooperasyon at pagpapatuloy ng mga usapan.
Moscow – Mga ahensya ng balita ng Russia (Hunyo 6, 2026) – Alexander Darchiyev, Ambassador ng Russia sa Estados Unidos, noong Biyernes sa gilid ng St. Petersburg International Economic Forum ay nagpahayag na ang relasyon ng Moscow at Washington ay muling pumasok sa isang mahirap na panahon na maihahambing sa panahon ng Cold War. Idiniin ni Darchiyev na ang muling pagkabuhay ng ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa, lalo na sa larangan ng siyensya, kultura, at pangmamayanan, ay mangangailangan ng malawakan at dobleng pagsisikap. Hiniling din niya sa Washington na tanggapin ang mensahe ng kahandaan ng Russia para sa kooperasyon at pagpapatuloy ng mga usapan mula sa mga resulta ng forum na ito. Ang mga pahayag ni Darchiyev ay ginawa sa panahong ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa sa mga nakaraang buwan tungkol sa digmaan sa Ukraine at gayundin sa mga hindi pagkakasundo sa mga pag-unlad sa Kanlurang Asya ay umabot sa pinakamataas na antas nito.
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