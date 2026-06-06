Video| Mga daing ng BBC mula sa matitinding pag-atake ng Iran sa mga teroristang separatista!

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mga daing ng BBC mula sa matitinding pag-atake ng Iran sa mga teroristang separatista.!
Zhiyar Gol, separatistang reporter ng BBC:
Ang Iran sa nakalipas na dalawang buwan ay nagsagawa ng napakalawak na pag-atake sa mga base ng (separatistang) Kurdish parties sa Erbil, Iraq; 800 pag-atake na may 22 patay at 130 sugatan!
Patuloy ang mga pag-atake at ang mga kampo ng mga partidong ito ay tinatamaan ng sandatahang lakas ng Iran; ang mga tama na ito ay magiging mas malawak.
London – BBC (Hunyo 6, 2026) – Zhiyar Gol, reporter ng BBC na kilala sa kanyang separatistang posisyon, noong Sabado sa isang ulat ay nag-ulat ng kapansin-pansing pagtaas ng mga pag-atake ng sandatahang lakas ng Iran sa mga base ng oposisyong Kurdish parties sa rehiyon ng Erbil, Iraq. Ayon sa reporter na ito, ang Iran sa nakalipas na dalawang buwan ay nagsagawa ng higit 800 pag-atake laban sa mga base na ito na nagresulta sa 22 patay at 130 iba pa ang sugatan. Idinagdag niya na ang mga pag-atakeng ito ay nagpapatuloy at ang mga kampo ng mga partidong ito ay patuloy na tinatarget, at inaasahan na ang mga tama na ito ay magiging mas malawak sa hinaharap. Ilang beses nang inihayag ng mga opisyal ng Iran na itinuturing nila ang presensya at aktibidad ng mga armadong separatistang grupo malapit sa mga hangganan ng bansa bilang isang seryosong banta sa seguridad at haharapin nila ito. Hanggang ngayon, ang mga opisyal ng Iraq at Kurdistan Region ay hindi pa tumugon sa ulat na ito.
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