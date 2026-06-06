Video| Pagpapakita ng debosyon ng goalkeeper ng koponan ng football ng Oil of Basra ng Iraq sa martir na pinuno ng rebolusyon

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagpapakita ng debosyon ng goalkeeper ng koponan ng football ng Oil of Basra ng Iraq sa martir na pinuno ng rebolusyon.
#Pagmamahal_Na_Walang_Hangganan
Baghdad – Mga ahensya ng balita ng Iraq (Hunyo 6, 2026) – Sa isang madamdamin at simbolikong kilos, ang goalkeeper ng Oil of Basra football team ng Iraq, ilang sandali matapos ang pagtatapos ng home game ng kanyang koponan, ay nagpakita ng debosyon sa pamamagitan ng paghawak sa isang larawan ng martir na pinuno ng Islamic Revolution ng Iran (Ayatollah Khomeini). Ang kilos na ito, na sinalubong ng masiglang pagtanggap ng mga tagahanga na nasa stadium, ay nagkaroon ng malawak na epekto sa social media at naglagay sa hashtag na "Pagmamahal_Na_Walang_Hangganan" sa tuktok ng mga regional trend. Ang Oil of Basra club ay naglabas din ng isang maikling pahayag na, habang iginagalang ang damdamin ng mga tagahanga at manlalaro, ay nagbigay-diin sa pagkakaisa at pagkakapatiran sa pagitan ng mga bansa ng Iraq at Iran. Sa mga nagdaang taon, ilang manlalaro at coach ng Iraq ay nagpahayag na ng katulad na damdamin patungo sa mga lider at martir ng Islamic Revolution ng Iran.
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