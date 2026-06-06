Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mga pilgrim na Iranian at ang mapait at matamis ng hajj ngayong taon.
Si Mohammad Mahdi Shariatmadar sa ibang bahagi ng kanyang salaysay ng paglalakbay sa hajj, ay tumutukoy sa isang mapagnilay-nilay na katotohanan; ang hajj ay isang paglalakbay kung saan ang tao ay lumalayo sa kanyang sarili at lumalapit sa isang mas malaking katotohanan. Marahil ang sikreto ng pagiging permanente ng paglalakbay na ito ay nasa katotohanang ito na sa bawat pagkakataon, kahit para sa mga may karanasang pilgrim, nagdadala ito ng bagong kahulugan at ibang damdamin. Minsan sa sikip ng tawaf at minsan sa pag-iisa sa pagmamasid sa Kaaba, napagtanto ng tao na ang pagmamahal sa "dalawang piraso ng langit," ang Kaaba at ang Rawdah ng Propeta, ay hindi madali.
Ang hajj ngayon, kasama ang malalim na espiritwalidad nito, ay sinamahan din ng mga sistema at limitasyon; mula sa limitasyon ng presensya sa looban ng Masjid al-Haram at ang kahirapan ng sama-samang pagsamba hanggang sa mahabang ruta at pagkapagod na kung minsan ay nakakabawas sa espiritwal na pakinabang ng paglalakbay. Marahil ang karanasang ito ay higit sa lahat ay nagpapaalala sa katotohanang ito na ang halaga ng ilang mga pagpapala ay mas nauunawaan natin kapag ang pag-access sa mga ito ay limitado, at ang pagkakataong makapunta sa tabi ng Bahay ng Diyos ay isang malaking at bihirang pagpapala.
Makkah – Mga ahensya ng balita ng Iran (Hunyo 6, 2026) – Si Mohammad Mahdi Shariatmadar, isa sa mga Iranian pilgrim, sa pagpapatuloy ng kanyang mga salaysay mula sa paglalakbay sa hajj ngayong taon ay tinalakay ang mga mapait at matamis ng espiritwal na paglalakbay na ito. Ayon sa kanya, ang hajj ay isang paglalakbay na naglalayo sa tao mula sa kanyang sarili at naglalapit sa kanya sa isang mas malaking katotohanan. Ang sikreto ng pagiging permanente ng paglalakbay na ito ay sa bawat pagkakataon, kahit para sa mga may karanasang pilgrim, nagdadala ito ng bagong kahulugan at ibang damdamin. Idiniin ni Shariatmadar na ang pagmamahal sa Kaaba at Rawdah ng Propeta ay hindi madali, at kung minsan sa sikip ng tawaf at minsan sa pag-iisa sa pagmamasid sa Kaaba, ang damdaming ito ay nagiging mas malalim.
Gayunpaman, ang hajj ngayon, kasama ang malalim na espiritwalidad nito, ay sinamahan din ng mga sistema at limitasyon. Ang limitasyon ng presensya sa looban ng Masjid al-Haram, ang kahirapan ng sama-samang pagsamba, ang mahabang ruta at pisikal na pagkapagod ay kung minsan ay nakakabawas sa espiritwal na pakinabang ng paglalakbay na ito. Ipinahiwatig ni Shariatmadar na ang halaga ng ilang mga pagpapala ay mas nauunawaan kapag ang pag-access sa mga ito ay limitado, at ang pagkakataong makapunta sa tabi ng Bahay ng Diyos ay isang malaki at bihirang pagpapala.
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