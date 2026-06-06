Video| Slovenia sa pagsuporta sa Palestine; pagtaas ng bandila ng Palestine sa ibabaw ng palasyo ng pangulo

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Slovenia sa pagsuporta sa Palestine; pagtaas ng bandila ng Palestine sa ibabaw ng palasyo ng pangulo.
Inihayag ni Natasa Pirc Musar, Pangulo ng Slovenia, na ang bandila ng Palestine ay itinaas sa ibabaw ng palasyo ng pangulo ng kanyang bansa. Batay sa desisyong ito, ang bandila ng Palestine ay ilalagay at ipapakita sa harapan ng palasyo ng pangulo ng Slovenia sa loob ng isang linggo.
Ang hakbang na ito ay ginawa sa loob ng balangkas ng pagpapahayag ng suporta sa sambayanang Palestinian at sa pagprotesta laban sa malawakang paglabag ng Zionist regime sa internasyonal na batas.
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