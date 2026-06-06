Video| Isa pang indibidwal na may kaugnayan sa mga network ng media ng Zionist ang natukoy at naaresto

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Isa pang indibidwal na may kaugnayan sa mga network ng media ng Zionist ang natukoy at naaresto.
Ang indibidwal na ito, na aktibo sa larangan ng paggawa at pagpapadala ng nilalaman para sa mga hostil na media, ay natukoy pagkatapos ng tumpak na intelligence operations at naaresto sa isang operasyon ng mga pwersang paniktik.
Tehran – Mga ahensya ng balita ng Iran (Hunyo 6, 2026) – Inihayag ng Ministry of Intelligence ng Islamic Republic of Iran noong Sabado na isa pang indibidwal na may kaugnayan sa media network ng Zionist regime ang natukoy at naaresto. Batay sa ulat na ito, ang indibidwal na ito ay aktibo sa larangan ng paggawa at pagpapadala ng naka-target na nilalaman para sa mga hostil na media, at pagkatapos ng tumpak na intelligence operations at patuloy na pagmamanman, siya ay dinakip sa isang sorpresang operasyon ng hindi kilalang mga sundalo ni Imam Zaman (nawa'y pabilisin ng Allah ang kanyang pagdating). Wala pang karagdagang detalye tungkol sa pagkakakilanlan ng indibidwal na ito o ang paraan ng kanyang pakikipagtulungan sa mga Zionist network ang inilabas. Ang pag-arestong ito ay ginagawa sa panahong ilang beses nang nagbabala ang intelligence services ng Iran tungkol sa impluwensya ng dayuhang media at ang kanilang pagsisikap na maimpluwensyahan ang opinyon ng publiko.
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