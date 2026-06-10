Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Nakamamatay na air strike ng Pakistani fighter jet sa tatlong lalawigan ng Afghanistan / Ang bilang ng mga nasawi ay umabot sa 13 patay.
Iniulat ng media ng Afghanistan ang air strike kaninang madaling-araw ng Pakistani fighter jet sa mga target sa mga lalawigan ng Khost, Paktika, at Kunar sa timog-silangan ng bansa.
Batay sa pinakahuling ulat na natanggap mula sa lokal na mapagkukunan at kumpirmasyon ng website na "Al-Arabi Al-Jadeed," ang mga missile at air strike na ito ay nag-iwan ng hindi bababa sa 13 patay at 14 sugatan sa ngayon.
Kabul – Mga ahensya ng balita ng Afghanistan (Hunyo 10, 2026) – Ang hukbo ng Pakistan kaninang madaling-araw (Miyerkules), sa paglabag sa airspace ng Afghanistan, ay nagsagawa ng malawakang air strike laban sa mga target sa tatlong timog-silangang lalawigan ng bansa na nag-iwan ng hindi bababa sa 13 patay at 14 sugatan hanggang ngayon.
Kinumpirma ni Zabihullah Mujahid, pangunahing tagapagsalita ng gobyerno ng Taliban sa Afghanistan, ang mga pag-atakeng ito at ipinahayag na ang mga Pakistani fighter jet ay nag-target ng mga residential area sa mga lalawigan ng Khost (Spira district), Paktika (Barmal district), at Kunar. Ayon kay Mujahid, sa kabuuang mga biktima, 11 ay mga bata, isa ay isang babae, at isa ay isang matandang lalaki. Gayundin, 14 na kababaihan ang nasugatan sa mga pag-atakeng ito.
Batay sa ulat ng Agence France-Presse (AFP), isang lokal na opisyal sa Khost province na hindi nagpakilala ay idiniin na isang residential house sa Spira district ang direktang tinarget at siyam na miyembro ng isang pamilya ang namatay sa pag-atakeng ito. Sa hiwalay na pag-atake sa Paktika province, tatlo pang sibilyan (na lahat ay mga bata) ang namatay.
Ang hukbo ng Pakistan ay hindi pa nagpapakita ng opisyal na tugon sa mga pag-atakeng ito, ngunit ilang beses nang inakusahan ng Islamabad ang gobyerno ng Afghanistan na "nagbibigay ng kanlungan sa mga miyembro ng Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) at paggamit ng teritoryo ng Afghanistan upang magsagawa ng mga pag-atake laban sa Pakistan." Ang mga pag-atakeng ito ay ginagawa sa panahong mula noong Pebrero 2026, ang matitinding hangganang labanan ay nagpapatuloy sa pagitan ng dalawang bansa at batay sa ulat ng United Nations, sa unang tatlong buong lamang ng taong ito, hindi bababa sa 372 Afghan civilians ang namatay at 397 iba pa ang nasugatan.
Ang relasyon ng Pakistan at Afghanistan mula nang maupo ang Taliban noong 2021 at lalo na pagkatapos ng paglala ng tensyon noong Oktubre 2025 ay palaging maigting at ang mga hangganan ng dalawang bansa ay epektibong sarado. Ang gobyerno ng Pakistan ay hindi pa opisyal na kinukumpirma ang mga pag-atakeng ito.
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