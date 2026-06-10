Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Iniulat ng mga mapagkukunan ng balita ang air strikes ng Zionist regime sa mga bayan ng Nabatieh al-Fawqa, Haboush, at Kfar Rumman sa timog Lebanon.
Beirut – Mga ahensya ng balita ng Lebanon (Hunyo 10, 2026) – Iniulat ng Lebanese news sources kaninang madaling-araw (Miyerkules) ang mga bagong air strike ng mga fighter jet ng Zionist regime sa iba't ibang lugar sa timog Lebanon kabilang ang mga bayan ng "Nabatieh al-Fawqa," "Haboush," at "Kfar Rumman." Ang mga pag-atakeng ito ay ginagawa sa panahong ang marupok na tigil-putukan sa pagitan ng magkabilang panig ay patuloy na nilalabag at ang bilang ng mga sibilyang nasawi sa mga nakaraang araw ay tumataas.
Batay sa mga ulat na natanggap mula sa Lebanese National News Agency (NNA), sa mga pag-atake kahapon (Martes) sa lugar ng Nabatieh, isang 16-taong-gulang na tinedyer sa bayan ng Haboush ay na-martir dahil sa tama ng isang drone, at dalawa pang iba ang napatay sa drone attacks sa "Al-Marj" neighborhood sa bayan ng Kfar Rumman. Iniulat din ng lokal na mapagkukunan ang pag-atake sa bayan ng Nabatieh al-Fawqa (matatagpuan sa hilaga ng lungsod ng Nabatieh) kung saan wala pang tiyak na bilang ng mga nasawi at pinsala ang inilabas.
Inihayag ng Ministry of Health ng Lebanon na sa kabuuang mga pag-atake noong Martes, hindi bababa sa 16 na katao sa buong timog Lebanon ang namatay at dose-dosenang iba pa ang nasugatan. Ang pinakamadugong pag-atake ay sa lungsod ng Tyre sa timog Lebanon kung saan dahil sa air strike sa isang residential area, 8 ang na-martir at 32 ang nasugatan. Ang hukbo ng Zionist regime, sa unang pagkakataon, ay naglabas ng agarang babala sa paglikas para sa mga residente ng lungsod ng Tyre kabilang ang "Christian neighborhood" at hiniling sa kanila na lumipat sa hilaga ng Zahrani River.
Ang mga pag-atakeng ito ay ginagawa sa panahong ang Iran kahapon (Hunyo 9) ay nagbabala na kung magpapatuloy ang mga pag-atake ng Israel sa Lebanon, muli nitong tatahakin ang mga military target ng rehimeng ito. Gayunpaman, ang security cabinet ng Zionist regime ay nagpatibay ng isang bagong patakaran kung saan, ang anumang pagpapaputok ng Hezbollah patungo sa hilagang sinasakop na Palestine ay tutugunan ng mga pag-atake ng Israel sa katimugang suburb ng Beirut. Batay sa estadistika ng Ministry of Health ng Lebanon, mula nang magsimula ang mga labanan noong Marso 2, 2026 hanggang Hunyo 9, 2026, ang mga pag-atake ng hukbo ng Israel ay nag-iwan ng hindi bababa sa 3,666 na Lebanese na na-martir at 11,321 iba pa ang nasugatan. Sa kabilang panig, opisyal ding inihayag ng hukbo ng Israel na mula sa simula ng Marso hanggang sa kasalukuyan, 30 sundalong Israeli ang namatay sa Lebanese front at 1,339 iba pa ang nasugatan.
..........
328
Your Comment