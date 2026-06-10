Si Alon Mizrahi, aktibistang Hudyo na anti-Zionist, tungkol sa katawa-tawang pag-aangkin ng CENTCOM: Ang mga inapo ng mga kolonisador na Europeo na na

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Si Alon Mizrahi, aktibistang Hudyo na anti-Zionist, tungkol sa katawa-tawang pag-aangkin ng CENTCOM: Ang mga inapo ng mga kolonisador na Europeo na nagsagawa ng genocide sa milyun-milyong katutubo upang nakawin ang kontinente ng Amerika ay nag-aangkin na ipinagtatanggol nila ang kanilang sarili sa Kanlurang Asya.
New York – Social media (Hunyo 9, 2026) – Si Alon Mizrahi, Amerikanong aktibistang Hudyo at isa sa mga mahigpit na kritiko ng Zionismo, bilang tugon sa kamakailang pahayag ng United States Central Command (CENTCOM) tungkol sa "pagtatanggol sa sarili" sa rehiyon ng Kanlurang Asya, ay sumulat sa kanyang personal na pahina sa social network na X (dating Twitter): "Ang mga inapo ng mga kolonisador na Europeo na nagsagawa ng genocide sa milyun-milyong katutubo upang nakawin ang kontinente ng Amerika ay nag-aangkin ngayon na ipinagtatanggol nila ang kanilang sarili sa Kanlurang Asya."
Si Mizrahi, na isa sa mga kilalang pigura ng mga kilusang Hudyo na anti-Zionist tulad ng "Jewish Voice for Peace" at "Neturei Karta," na binanggit ang kolonyal na kasaysayan ng Estados Unidos sa kontinente ng Amerika (kabilang ang pagpatay sa mga katutubong Indian), ay inilarawan ang pag-aangkin na ito bilang "katawa-tawa at mapagpaimbabaw." Idiniin niya na ang military deployment ng Amerika sa Gitnang Silangan at buong suporta sa Zionist regime ay walang kinalaman sa lehitimong depensa at para lamang sa kolonyal na interes ng Washington at Tel Aviv.
Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa panahong kahapon (Hunyo 8), inangkin ng CENTCOM na isang American Apache helicopter ng hukbo ng Amerika ang bumagsak malapit sa Strait of Hormuz dahil sa technical failure at ang mga tripulante nito ay nailigtas. Ipinahayag din ng Pentagon na ang mga pwersa nito sa rehiyon ay nasa ganap na alerto upang harapin ang "mga banta ng Iran." Isinulat ni Mizrahi sa pagtatapos ng kanyang mensahe: "Huhusgahan ng kasaysayan kung sino talaga ang mananalakay at sino ang tagapagtanggol dito."
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