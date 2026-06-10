Video| Ang Iran ang may hawak ng lever ng kapangyarihan at ito ang Amerika na dahil sa pagkawala ng pag-asa ay nangangailangan ng kasunduan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang Iran ang may hawak ng lever ng kapangyarihan at ito ang Amerika na dahil sa pagkawala ng pag-asa ay nangangailangan ng kasunduan.
Si Koronel Daniel Davis, retiradong militar ng US Army at kilalang political analyst:
Upang tapusin ang digmaan, dapat tanggapin ng Amerika na siya ay natalo at siya ang may matinding pangangailangan para sa kasunduan.
Ang kontrol sa Strait of Hormuz ay ganap na nasa kamay ng Iran, sinubukan ng Amerika at Israel sa loob ng 40 araw na mabawi ang kontrol sa pamamagitan ng military power, ngunit hindi nila magawa.
Hindi makatwiran na bitawan ng Iran ang lever ng kapangyarihang ito, dahil lumikha ito ng pambihirang impluwensya at pagpigil para dito.
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