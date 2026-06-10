Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mga drone attack ng hukbo sa mga base ng Amerika sa rehiyon.
Kasunod ng mga pagalit na aksyon ng Amerikanong kaaway, ang hukbo ng Islamic Republic of Iran ay naglunsad ng isang alon ng drone attacks na nag-target sa mga base ng Amerika at radar system ng Fifth Fleet ng Estados Unidos.
Ayon sa public relations ng hukbo, sa pagpapatuloy ng operasyon laban sa mga kasamaan at pang-aabala ng teroristang hukbo ng Amerika para sa mga residente ng timog bansa, kaninang madaling-araw, ang hukbo ng Islamic Republic of Iran, sa isang ganting aksyon, ay naglunsad ng isang alon ng drone attacks na naglalayong sa mga base ng Amerika at radar system ng Fifth Fleet ng Estados Unidos sa Bahrain.
Tehran – Public Relations ng Islamic Republic of Iran Army (Hunyo 10, 2026) – Ang hukbo ng Iran kaninang madaling-araw (Miyerkules) sa isang pahayag ay nag-ulat ng pagsasagawa ng isang bagong alon ng drone attacks laban sa mga military base ng Amerika sa rehiyon. Batay sa pahayag na ito, sa pagpapatuloy ng operasyon laban sa "mga kasamaan at pang-aabala ng teroristang hukbo ng Amerika para sa mga residente ng timog bansa," kaninang madaling-araw ang mga base ng Amerika at radar system ng Fifth Fleet ng Estados Unidos sa Bahrain ay tinarget ng drone attacks.
Ayon sa Iranian sources, ang Islamic Revolutionary Guard Corps ilang oras bago nito ay nagpahayag sa isang hiwalay na pahayag na bilang tugon sa "mga agresibong aksyon" ng Amerika, isang MQ-9 Reaper drone ang natunton at binaril sa Bushehr province. Inangkin din na halos 21 American air at naval base sa rehiyon kabilang ang "Al-Azraq" base sa Jordan at "Ali Al Salem" base sa Kuwait ay tinarget ng missile at drone attacks.
Reaksyon ng Amerika: Itinanggi ng CENTCOM ang mga pag-atake
Habang ang Iranian media ay nag-uulat ng malubhang pinsala sa mga military facility ng Amerika, agad na itinanggi ng United States Central Command (CENTCOM) ang mga paratang na ito. Ipinahayag ng CENTCOM sa isang pahayag: "Ang mga pag-aangkin ng Iran tungkol sa pinsala sa punong himpilan ng Fifth Fleet sa Bahrain ay ganap na mali" at idiniin na ang lahat ng air defense system ay aktibo at walang nasawi sa mga tauhang Amerikano. Ipinahayag din ng mga Amerikanong military official na hinarang nila ang pitong ballistic missiles na pinaputok mula sa Iran patungo sa Kuwait at Bahrain.
Paglala ng tensyon pagkatapos ng pagbagsak ng Apache helicopter
Ang mga pag-atakeng ito ay ginagawa sa panahong ang tensyon sa pagitan ng Tehran at Washington ay lubhang tumaas pagkatapos ng pagbagsak ng isang American Apache helicopter ng hukbo ng Amerika noong Lunes (Hunyo 8) malapit sa Strait of Hormuz. Sinabi ni Donald Trump, Pangulo ng Amerika, noong Martes na binaril ng Iran ang helicopter na ito at idiniin na ang Estados Unidos ay "napipilitang tumugon." Inilarawan ng mga Amerikanong opisyal ang aksyong ito ng Iran bilang "hindi makatwirang pagsalakay," samantalang inilarawan ito ng Iran bilang tugon sa "mga pagalit na aksyon" ng Amerika sa katimugang tubig.
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