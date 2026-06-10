Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Katawa-tawang pag-aangkin ng teroristang hukbo ng Amerika: Depensiba ang aming mga pag-atake.!
Ang teroristang hukbo ng Amerika sa rehiyon (CENTCOM) ay sumulat sa isang anunsyo:
Ang mga pwersa ng United States Central Command (CENTCOM), noong Hunyo 9, sa utos ni Trump, bilang tugon sa pagbaril ng isang American Apache helicopter ng hukbo ng Amerika noong nakaraang araw, ay nagsagawa ng mga depensibong pag-atake laban sa Iran.
Inangkin ng CENTCOM na gamit ang precision munitions na pinaputok mula sa US Air Force at Navy fighter jet, tinarget nito ang air defense ng Iran, ground control station, at surveillance radar site malapit sa Strait of Hormuz.
Isinulat din ng teroristang hukbo ng Amerika: Ang operasyong ito ay isang proporsyonal na tugon sa mga kamakailang pag-atake laban sa mga pwersang Amerikano at internasyonal na komersyal na barko na dumadaan sa tubig ng rehiyon. Ang mga pwersa ng Amerika ay nananatiling mapagbantay at handa upang ipagtanggol laban sa Iran!
Washington – United States Central Command (CENTCOM) (Hunyo 10, 2026) – Ang hukbo ng Amerika kaninang madaling-araw (Miyerkules) ay naglabas ng pahayag na idineklara na bilang tugon sa pagbaril ng isang Apache helicopter ng Amerika ng Iran noong Lunes (Hunyo 8), nagsagawa ito ng tumpak na "depensibong" pag-atake laban sa mga military facility ng Iran malapit sa Strait of Hormuz.
Sa pahayag na ito na inilathala na binanggit ang US Central Command, nakasaad: "Ang mga pwersa ng CENTCOM noong Hunyo 9, sa utos ni Donald Trump, Pangulo ng Amerika, ay matagumpay na natapos ang kanilang mga depensibong pag-atake laban sa Islamic Republic of Iran." Ang mga pag-atakeng ito ay isinagawa gamit ang precision munitions na pinaputok mula sa US Air Force at Navy fighter jet, at tinarget ang air defense system ng Iran, ground control station, at surveillance radar site malapit sa Strait of Hormuz.
Idiniin ng CENTCOM na ang mga pag-atakeng ito ay isang "proporsyonal na tugon" sa "pagbaril ng American helicopter ng Iran" at gayundin sa "mga kamakailang pag-atake laban sa mga pwersang Amerikano at internasyonal na komersyal na barko na dumadaan sa tubig ng rehiyon." Sa pagtatapos ng pahayag na ito ay nakasaad: "Ang mga pwersa ng Amerika ay nananatiling mapagbantay at nasa ganap na kahandaan upang ipagtanggol laban sa Iran."
Reaksyon ng Iran: Pagtanggi ng Navy sa pagbaril ng helicopter
Habang inaangkin ng hukbo ng Amerika na ang Apache helicopter ay binaril ng Iran, sa mga nakaraang araw ay may magkasalungat na salaysay tungkol sa insidenteng ito. Noong Martes (Hunyo 9), si Admiral Shahram Irani, kumander ng Navy ng Iran, sa isang panayam sa Tasnim News Agency, ay "mariing itinanggi" ang pag-aangkin na binaril ng Iran ang American helicopter at sinabi: "Ang Navy ay hindi lamang bumaril ng helicopter, ngunit sa oras ng pagbagsak ng helicopter, walang direktang labanan sa pagitan ng aming mga pwersa at ng mga Amerikano." Idineklara niya na ang sanhi ng pagbagsak ay "technical failure."
Si Donald Trump, gayunpaman, noong Martes sa harap ng mga mamamahayag sa White House, habang kinukumpirma ang pagbagsak ng helicopter, ay ipinahayag na binaril ng Iran ang helicopter na ito at idiniin na ang Estados Unidos ay "napipilitang tumugon." Ang pag-aangkin na ito ay ginawa sa panahong kahapon, ang mga military source ng Iran ay nag-ulat ng pagsasagawa ng malawakang drone attacks laban sa mga base ng Amerika sa Bahrain. Ang hukbo ng Amerika ay hindi pa naglalabas ng ulat ng mga posibleng nasawi sa mga kamakailang pag-atake nito.
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