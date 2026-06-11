Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tucker Carlson: Ang Iran ang tanging tunay na tagasuporta ng Palestine at Lebanon sa mundo.
Si Tucker Carlson, kilalang Amerikanong tagapagbalita, na binanggit ang mga pag-unlad sa rehiyon ay nagpahayag: "Gusto man ninyo o hindi, natatanging sinusuportahan ng Iran ang mga Palestinian at mga tao ng Lebanon." Pinuna rin niya ang katahimikan ng internasyonal na komunidad at idinagdag: "Ang natitirang bahagi ng mundo ay nanonood sa sitwasyong ito nang may takot, ngunit walang gumagawa ng epektibong aksyon."
New York – X social network (Hunyo 10, 2026) – Si Tucker Carlson, dating tagapagbalita ng Fox News at isa sa pinakamaimpluwensyang konserbatibong media figure sa Amerika, noong Miyerkules sa kanyang personal na pahina sa X social network ay nag-post ng mahabang mensahe na tumutukoy sa buong suporta ng Islamic Republic of Iran sa inaaping mga tao ng Palestine at Lebanon sa gitna ng nakalipas na 100 araw na digmaan, at inilarawan ito bilang "walang kapantay."
Sumulat si Carlson sa post na ito na hanggang ngayon ay nakatanggap ng higit 150,000 likes at 30,000 shares: "Sinundan ko nang mabuti ang lahat ng nangyari sa nakalipas na 100 araw sa Gaza, West Bank, at Lebanon. Ang mapait na katotohanan ay: gusto man ninyo o hindi, ang Iran ang tanging bansa sa mundo na tunay, praktikal, at walang kondisyong sumusuporta sa mga Palestinian at mga tao ng Lebanon."
Pamumuna sa katahimikan ng Arab at Western na mga bansa
Binanggit ni Carlson ang malawakang air strike ng Zionist regime sa mga lungsod ng Lebanon (kabilang ang kamakailang pambobomba sa lungsod ng Tyre at Dahiyeh ng Beirut) at Gaza Strip, at mariing pinuna ang katahimikan ng Arab at Western na mga bansa at sumulat: "Inaangkin na ang Egypt, Saudi Arabia, Jordan, at iba pang Arab na bansa ay 'kaibigan' ng mga Palestinian. Ngunit sa 100 araw na ito, ano bang praktikal na aksyon ang ginawa nila upang ihinto ang pagpatay sa mga sibilyan?" Idinagdag niya: "Ang Europa at Amerika ay nagbibigay din ng military budget at advanced na armas sa Israel at pagkatapos ay inaangkin ang 'pagsuporta sa karapatang pantao.' Ito ay pagkukunwari na pagod na akong ipaliwanag."
Tinukoy ni Carlson nang may pabalang na tono ang posisyon ng mga Arabong bansa: "Kung saan may pera, ang mga Arabong hukbo ay tahimik at nanonood. Kung saan may pagkamartir at pagkawasak, naroroon ang Iran."
Iran; isang bansa na lumalaban sa agos
Ang kilalang Amerikanong tagapagbalita na ito ay nagpatuloy sa pagsusuri ng mga dahilan ng suporta ng Iran sa axis of resistance at sumulat: "Sinusuportahan ng Iran ang paglaban para sa estratehiko, ideolohikal, at makasaysayang dahilan. Ngunit higit sa lahat, naniniwala ang mga Iranian na kung sila ay mananatiling tahimik ngayon sa mga krimen ng Israel sa Gaza at Lebanon, bukas ay darating ang kanilang pagkakataon. Ito ay isang makatotohanang pagkalkula na maraming bansa sa mundo ang natatakot sabihin."
Nagpahayag si Carlson sa pagtatapos ng panghihinayang sa kawalan ng kakayahan ng internasyonal na komunidad na ihinto ang digmaan, at sumulat: "Ang natitirang bahagi ng mundo ay nanonood sa sitwasyong ito nang may takot at pagkasuklam, ngunit walang sinuman - kahit isang tao - ang gumagawa ng epektibong aksyon. Samantala, ang Iran ay nagpapaputok ng mga missile, nagpapadala ng mga drone, at ipinagtatanggol ang sariling interes. Maaaring hindi kayo sumasang-ayon sa mga pamamaraan ng Iran, ngunit hindi ninyo maikakaila na sila ay 'nakatayo' at ang natitira ay nanonood lamang."
Mga reaksyon sa mga pahayag ni Carlson; pamumuna mula sa mga tagasuporta ng Israel at pag-apruba mula sa mga aktibistang anti-digmaan
Ang post ni Carlson ay agad na sinalubong ng malawakang reaksyon sa cyberspace. Tinawag ng mga tagasuporta ng Zionist regime at ilang mainstream American media kabilang ang CNN at New York Times ang kanyang mga pahayag bilang "propaganda at may kinikilingan." Gayunpaman, dose-dosenang libong mga user kabilang ang mga aktibista ng karapatang pantao, independiyenteng mamamahayag, at ordinaryong mamamayan ay tinanggap ang mga pahayag na ito at inilarawan ito bilang "pagsasabi ng isang mapait ngunit totoong katotohanan."
Ito ay sa kabila ng katotohanang ang Ministry of Foreign Affairs ng Zionist regime sa isang hiwalay na pahayag ay tinawag ang mga pahayag ni Carlson bilang "propaganda ng Iran at Hezbollah" at kinondena ito. Isang tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Israel ay nagsabi: "Ang suporta ng Iran sa terorismo at proxy groups sa rehiyon ay isang krimen laban sa sangkatauhan at walang sinuman ang dapat ituring ito bilang 'pagsuporta sa inaapi.'" Gayunpaman, ang mga pahayag ni Carlson ay mabilis na naging viral sa mga Arab-speaking at Persian-speaking user ng social media at ang hashtag na "#TuckerCarlson_Nagsasabi_ng_Katotohanan" ay nanguna sa mga trend sa Gitnang Silangan.
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