Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pahayagan ng Telegraph: Ang Strait of Hormuz ay mananatiling sarado hangga't ninanais ng Iran.
Ang pahayagang British na Telegraph sa isang pagsusuri na binanggit ang mga kakayahan ng Iran sa rehiyon ay sumulat na kahit ang pinakamakapangyarihang hukbo sa mundo ay hindi maaaring bawasan ang antas ng banta sa Strait of Hormuz nang sapat upang ang mga kompanya ng pagpapadala ay dumaan sa rutang ito nang may kumpiyansa. Ang ulat na ito, na inilalarawan ang command structure ng Iran bilang isang desentralisado at lumalaban na network, ay idiniin na napakahirap itong targetin.
Binanggit din ng Telegraph ang mga operational limitations ng US Navy sa rehiyon at isinulat na ang mga barko at military equipment ng bansang ito, dahil sa mabibigat na gastos, pangangailangan para sa pagkukumpuni, at pagkapagod ng mga pwersa, ay hindi maaaring manatili sa ganap na alerto nang walang limitasyon.
London – Pahayagang Telegraph (Hunyo 10, 2026) – Ang pahayagang ito sa isang analitikal na ulat na isinulat ng mga eksperto sa depensa at seguridad ng enerhiya, na binanggit ang mahigit 100 araw na lumipas mula nang magsimula ang digmaan sa pagitan ng Iran at Amerika at ang pagpapatuloy ng praktikal na pagsasara ng Strait of Hormuz, ay nagpahayag na ang muling pagbubukas ng estratehikong daang ito ay nakasalalay sa "kagustuhan ng Tehran" at kahit ang pinakamakapangyarihang hukbo sa mundo ay hindi maaaring bawasan ang antas ng banta nang sapat upang ang mga kompanya ng pagpapadala ay dumaan sa rutang ito nang may lubos na kumpiyansa.
"Gray situation"; hindi ganap na bukas, hindi ganap na sarado
Isinulat ng Telegraph sa pagsusuri na ito na ang kasalukuyang kalagayan ng Strait of Hormuz ay pumasok sa isang bagong yugto na tinutukoy ng mga analyst bilang "gray situation"; isang kalagayan kung saan ang daanan ay hindi ganap na sarado ni ang malayang pagdaan ay naipagpatuloy. Batay sa mga pagtatasa ng mga internasyonal na institusyon tulad ng Kpler at Rystad Energy, kahit sa pinakamaasahang senaryo (resulta ng usapan), ang dami ng pagdaan ng mga tanker sa kipot na ito hanggang sa katapusan ng 2026 ay babalik lamang sa 60 hanggang 70 porsyento ng antas bago ang digmaan at ang natitirang kakulangan ay dapat bayaran sa pamamagitan ng alternatibong pipeline o pamahalaan sa pamamagitan ng "demand destruction" (pagtaas ng presyo upang bawasan ang pagkonsumo).
Ang pahayagang British na ito, na inilalarawan ang command at control structure ng Iran sa Strait of Hormuz bilang isang "desentralisado at lumalaban na network" na napakahirap targetin at ganap na sirain para sa mga kumbensyonal na military forces, ay sumulat: "Epektibong kinuha ng Iran ang kontrol sa daang ito at nagtatag ng mga mekanismo tulad ng pagsusuri ng pagkakakilanlan, pagtatakda ng quota batay sa nasyonalidad ng mga tanker, at maging ang pagkolekta ng mga bayad sa pagdaan." Sa ganitong kalagayan, idiniin ng Telegraph na "ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz ay hindi na isang purong military na usapin, kundi isang pampulitikang usapin at usapan sa Iran."
Mga analyst: Imposibleng mabayaran ang kakulangan ng langis, mananatiling tatlong-digit ang presyo ng langis
Binanggit ng Telegraph ang ulat ng HSBC at mga analyst tulad ni Kim Fustier, at ipinahiwatig na kung ang pagdaan sa Strait of Hormuz ay bababa sa mas mababa sa 60 porsyento ng antas bago ang digmaan (mga 9 milyong barrels bawat araw), ang kakulangan ng supply ng krudong langis ay magpapatuloy hanggang 2027 at ang mga presyo ay dapat manatili sa tatlong-digit na hanay (higit 100 dolyar) upang balansehin ang merkado sa pamamagitan ng "demand destruction." Ang mga alternatibong pipeline sa Saudi Arabia at UAE (maximum na 5 milyong barrels bawat araw) ay hindi rin ganap na mapapalitan ang nawalang kapasidad, at lalo na ang transportasyon ng LNG at mga produktong petrolyo ay walang alternatibong ruta.
Binanggit din ng Telegraph ang pag-amin ng mga Amerikanong opisyal tungkol sa "pagkaubos ng estratehikong reserba ng langis" sa kalagitnaan ng Hulyo 2026, at isinulat: "Ang malaking bahagi ng estratehikong reserba ng langis ng mga Kanluraning bansa (mga 400 milyong barrels) ay naubos upang mabayaran ang kakulangan ng langis na dulot ng digmaan sa Iran at sa kalagitnaan ng tag-init, ang mga pansamantalang 'buffer' na ito ay ganap na mauubos." Sa panahong iyon, ayon sa mga analyst ng Brookings, humigit-kumulang 7.1 milyong barrels ng araw-araw na kakulangan ng supply ay dapat sa paanuman ay ma-absorb ng merkado, isang bilang na mga 16 porsyento ng pandaigdigang kalakalan ng krudong langis.
Pagkapagod ng US Navy; ang advanced na aircraft carrier ay na-disable
Sa ibang bahagi ng pagsusuri na ito, tinukoy ng Telegraph ang matinding operational limitations ng US Navy sa rehiyon at isinulat na ang mga barko, military equipment, at mga tripulante, dahil sa mabibigat na gastos, pangangailangan para sa pangunahing pagkukumpuni, at pagkapagod mula sa matagal na deployment, ay hindi maaaring manatili sa ganap na alerto nang walang limitasyon.
Bilang halimbawa, binanggit ng pahayagang ito ang pag-alis ng pinakabagong American nuclear aircraft carrier na "USS Gerald R. Ford" mula sa rehiyon pagkatapos ng sunog sa panahon ng combat operation. Ang carrier na ito, na noong Marso 12, 2026 ay nagkaroon ng malawakang sunog sa makina at deck area, ay nag-iwan ng tatlong tripulante na nasugatan at mahigit 200 na nakaranas ng respiratory poisoning, at dahil sa pagkasira ng daan-daang residential compartment at maraming isyu sa pagkukumpuni at pagpapanatili, ay napilitang umatras sa base nito sa Virginia.
Idiniin ng Telegraph na bago pa man ang insidenteng ito, ang lihim na pagtatasa ng Pentagon ay nagtanong sa combat capability at pagiging maaasahan ng carrier na ito, at nagbabala tungkol sa kawalan ng katiyakan sa mahahalagang sistema tulad ng EMALS, elevator ng mga bala, at mga advanced na radar nito. Naniniwala ang mga eksperto na ang pag-alis ng "Ford" sa gitna ng digmaan sa Iran ay praktikal na lubhang nagpahina sa air power ng Amerika sa rehiyon at naglantad ng malalim at lumalaking lamat sa pagitan ng "kapasidad sa industriya at pagkukumpuni" at "antas ng operational demand" ng US Navy.
Konklusyon ng Telegraph: Isang deadlock na walang katapusang nakikita
Sa pagtatapos ng analitikal na ulat na ito, napagpasyahan ng Telegraph na "sa pamamagitan ng pagtanggap ng napakalaking gastos ng digmaan at blockade, nagawa ng Iran na makamit ang estratehikong layunin nito na 'muling bigyang-kahulugan ang mga patakaran sa Persian Gulf.' Ang Washington at mga kaalyado nito sa Kanluran ay nahaharap ngayon sa mapait na katotohanan na wala nang 'malayang pagdaan sa Strait of Hormuz' at upang ganap na mabuksan ang daang ito, mapipilitan silang magbayad ng isang halaga na hanggang ngayon ay tinanggihan nilang tanggapin."
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