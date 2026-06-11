Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-
Kalihim Heneral ng UN: Ang tigil-putukan sa pagitan ng Iran at Amerika ay mas kahawig ng "pagbabawas ng apoy".
Si Antonio Guterres, Kalihim Heneral ng UN, na binanggit ang mga kamakailang pag-unlad sa pagitan ng Iran at Amerika, ay nagpahayag na ang kasalukuyang kalagayan ay hindi matatawag na isang ganap na tigil-putukan at ang nangyayari ay mas kahawig ng "pagbabawas ng tindi ng mga labanan."
Sumulat si Guterres sa isang mensahe sa social network na X: "Sa mga nagdaang araw, nasaksihan namin ang paglawak ng mga pag-atake at paglala ng mga tensyon; isang kalagayan kung saan ang tigil-putukan ay mas kahawig ng isang 'mas kaunting apoy'."
Nagbabala siya na hindi dapat maliitin ng internasyonal na komunidad ang panganib ng pagbabago ng sitwasyong ito sa isang malawakan at ganap na labanan.
Hiniling din ng Kalihim Heneral ng UN sa lahat ng partido na tumuon sa mga diplomatikong solusyon, magsikap na bawasan ang mga tensyon at makamit ang isang matatag na kasunduan, at idiniin na wala nang dahilan upang lumayo sa landas ng diplomasya.
New York – United Nations Secretariat (Hunyo 10, 2026) – Si Antonio Guterres, Kalihim Heneral ng UN, noong gabi ng Miyerkules (oras lokal) sa isang mensahe sa social network na X (dating Twitter) ay nagbabala tungkol sa kahinaan ng kasalukuyang kalagayan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos at idiniin na ang umiiral na tigil-putukan ay hindi matatawag na isang "ganap na tigil-putukan" at mas kahawig ng "babawas ng tindi ng mga labanan."
Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa panahong sa nakalipas na 48 oras, ang military tensions sa pagitan ng Tehran at Washington ay umabot sa pinakamataas na antas mula nang ideklara ang tigil-putukan noong Abril 8, 2026. Noong Lunes (Hunyo 8), isang American Apache helicopter ng hukbo ng Amerika ang bumagsak malapit sa Strait of Hormuz at kinuha ng Iran ang responsibilidad sa pagbaril nito. Noong Martes, ang hukbo ng Amerika, sa isang ganting aksyon, ay tinarget ang radar at air defense facility ng Iran malapit sa Strait of Hormuz. Ang mga pag-atakeng ito ay sinundan ng agarang tugon ng Iran at ang IRGC kaninang madaling-araw ay nag-ulat ng pagkasira ng isang MQ-9 Reaper drone sa himpapawid ng Bushehr province.
"Mas kaunting apoy"; paglalarawan ni Guterres sa marupok na kalagayan ng rehiyon
Sa kanyang mensahe, binanggit ni Guterres ang "paglala ng mga pag-atake at paglawak ng saklaw ng mga tensyon sa mga nagdaang araw," at sumulat: "Sinusubaybayan ko nang may malalim na pag-aalala ang mga air strike sa mga nagdaang araw sa Persian Gulf region, Strait of Hormuz, at ang magkasalungat na pag-atake sa mga military facility. Ang ating nasasaksihan ngayon ay hindi isang ganap na tigil-putukan; ito ay mas kahawig ng isang 'mas kaunting apoy' (Less Fire). Ang mga baga ng labanan ay buhay pa rin at maaaring sumiklab anumang oras." Nagbabala siya na ang internasyonal na komunidad ay hindi dapat maliitin ang panganib ng pagbabago ng marupok na sitwasyong ito sa isang "malawakan at ganap na labanan."
Ang Kalihim Heneral ng UN, na nagpapahayag ng panghihinayang sa patuloy na pag-atake sa mga sibilyan sa Lebanon (kabilang ang kamakailang pambobomba sa lungsod ng Tyre at Dahiyeh ng Beirut) at Gaza Strip, ay hiniling sa lahat ng partidong sangkot na agad na wakasan ang karahasan at prayoridad ang mga diplomatikong solusyon.
"Wala nang dahilan upang lumayo sa diplomasya"
Binanggit ni Guterres ang kasalukuyang hindi direktang usapan sa pagitan ng Iran at Amerika sa pamamagitan ng pamamagitan ng Oman at Qatar, at hiniling sa magkabilang panig na bumalik sa mesa ng usapan "nang may mabuting pananampalataya at walang paunang kondisyon" at magsikap na makamit ang isang matatag at mapapatunayang kasunduan. Idiniin niya: "Wala nang dahilan upang lumayo sa landas ng diplomasya. Ang halaga ng digmaan para sa mga tao ng rehiyon at mundo ay napakataas."
Batay sa mga inilabas na ulat, ang usapan sa pagitan ng Tehran at Washington ay nagpapatuloy sa tatlong pangunahing aspeto: pagpapalawig ng tigil-putukan (na may kahulugan ng mekanismo ng pagsubaybay sa mga paglabag), unti-unting muling pagbubukas ng Strait of Hormuz at pag-alis ng mga parusa sa langis, at ang hinaharap ng nuclear program ng Iran (kabilang ang pagbabawas ng pagpapayaman ng uranium). Gayunpaman, ang magkabilang panig ay hindi pa umabot sa pangwakas na kasunduan sa mga pangunahing detalye kabilang ang "mapapatunayang pagbabalik sa ganap na pagpapatupad ng JCPOA" at "pagsasama ng tigil-putukan sa Lebanon sa kasunduan."
Reaksyon ng Iran at Amerika sa mga pahayag ni Guterres
Ilang oras pagkatapos ng paglabas ng mensaheng ito, naglabas ang Ministry of Foreign Affairs ng Iran ng pahayag na nagpahayag na "handa itong ipagpatuloy ang usapan upang makamit ang isang patas at matatag na kasunduan, ngunit hindi babalik sa mesa ng usapan sa ilalim ng presyon at military na banta." Idiniin ni Abbas Araghchi, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Iran, noong Miyerkules sa isang press conference na "dapat patunayan ng Amerika na kaya nitong tuparin ang mga pangako nito, kung hindi, ang usapan ay hindi magbubunga."
Sa kabilang panig, sinabi ni John Kirby, White House National Security Council Strategic Communications Coordinator, sa isang press briefing: "Ang Estados Unidos ay patuloy na naghahanap ng diplomatikong solusyon, ngunit nilinaw ng Pangulo (Trump) na ang military option ay nananatili pa rin sa mesa." Idinagdag ni Kirby: "Kung nais ng Iran na wakasan ang mga parusa at muling buksan ang Strait of Hormuz, dapat nitong tuparin ang mga pangako nito at ihinto ang pagsuporta sa mga proxy group sa rehiyon." Ang pagkakasalungatan sa mga posisyon ng magkabilang panig at ang kawalan ng isang malinaw na balangkas para sa pagsubaybay sa tigil-putukan ay lumikha ng mga alalahanin tungkol sa pag-uulit ng mga katulad na senaryo sa Libya at Yemen, kung saan maraming tigil-putukan ang pinalawig sa loob ng maraming taon ngunit hindi kailanman humantong sa matatag na kapayapaan.
Mga eksperto: Pag-aalala sa senaryo ng pag-uulit ng "paglawak ng labanan"
Naniniwala ang mga analyst ng internasyonal na usapin na ang babala ni Guterres ay ginawa sa panahong ang field evidence ay nagpapahiwatig ng "matinding pagkapagod" ng magkabilang panig sa mahabang digmaan; gayunpaman, ang kawalan ng tiwala sa isa't isa at ang pagtaas ng panloob na presyon sa mga gobyerno ng Amerika at Israel (kabilang ang pagbaba ng popularidad nina Trump at Netanyahu sa mga panloob na survey) ay maaaring magtulak sa kanila patungo sa isang "bagong military adventure." Inihayag ng UN na handa ito, kung hilingin ng magkabilang panig, na mag-deploy ng mga military observer nito upang patunayan ang pagsunod sa tigil-putukan sa Persian Gulf at timog Lebanon. Gayunpaman, ang Iran at Amerika ay hindi pa nagbibigay ng malinaw na tugon sa panukalang ito.
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