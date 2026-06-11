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Video| Iraq Sabereen News: Ilang minuto na ang nakalipas, isang pagsabog ang naganap malapit sa embahada ng Amerika sa Baghdad

11 Hunyo 2026 - 10:53
News ID: 1825760
Video| Iraq Sabereen News: Ilang minuto na ang nakalipas, isang pagsabog ang naganap malapit sa embahada ng Amerika sa Baghdad

Iraq Sabereen News: Ilang minuto na ang nakalipas, isang pagsabog ang naganap malapit sa embahada ng Amerika sa Baghdad.

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Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Iraq Sabereen News: Ilang minuto na ang nakalipas, isang pagsabog ang naganap malapit sa embahada ng Amerika sa Baghdad.

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