Video| Iraq Sabereen News: Ilang minuto na ang nakalipas, isang pagsabog ang naganap malapit sa embahada ng Amerika sa Baghdad

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Iraq Sabereen News: Ilang minuto na ang nakalipas, isang pagsabog ang naganap malapit sa embahada ng Amerika sa Baghdad.
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Iraq Sabereen News: Ilang minuto na ang nakalipas, isang pagsabog ang naganap malapit sa embahada ng Amerika sa Baghdad.
Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Iraq Sabereen News: Ilang minuto na ang nakalipas, isang pagsabog ang naganap malapit sa embahada ng Amerika sa Baghdad.
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