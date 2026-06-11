Senior spokesperson ng Sandatahang Lakas: Ang biyaya ng dugo ng martir na si Hajizadeh ay nagdulot ng pagkasira ng pagmamataas ng pinakamakapangyariha

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Senior spokesperson ng Sandatahang Lakas: Ang biyaya ng dugo ng martir na si Hajizadeh ay nagdulot ng pagkasira ng pagmamataas ng pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, ang kriminal na Amerika.
Ang seremonya ng unang anibersaryo ng pagkamartir ni Martir Amir Ali Hajizadeh at isang grupo ng mga kumander at kasamahan sa 12-araw na Amerikano-Zionist na ipinataw na digmaan ay ginanap sa Imam Rida Educational Complex.
Si Sardar Abolfazl Shekarchi, senior spokesperson ng Sandatahang Lakas, sa seremonyang ito ay nagpahayag: Ngayon, nakikita ng mundo ang mga tagumpay ng gawain ng dakilang martir na ito na dumarami araw-araw.
Mashhad – Tasnim News Agency (Hunyo 11, 2026) – Ang seremonya ng unang anibersaryo ng pagkamartir ni Brigadier General Martir Amir Ali Hajizadeh, dating kumander ng Aerospace Force ng Islamic Revolutionary Guard Corps, at isang grupo ng mga kumander at kasamahan na na-martir sa "12-araw na Amerikano-Zionist na ipinataw na digmaan" (huling bahagi ng Pebrero 2026) ay ginanap kaninang umaga (Huwebes) sa Imam Rida Educational Complex sa Mashhad.
Si Sardar Abolfazl Shekarchi, senior spokesperson ng Sandatahang Lakas, sa seremonyang ito na binanggit ang katayuan ni Martir Hajizadeh sa pag-upgrade ng missile at drone capability ng Iran, ay nagsabi: "Ang biyaya ng dalisay na dugo ng dakilang martir na ito at ng kanyang mga kasamahan ay nagdulot ng pagkasira ng pagmamataas ng pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, ang kriminal na Amerika. Ngayon, nakikita ng mundo ang mga tagumpay ng gawain ng dakilang martir na ito; mga tagumpay na dumarami araw-araw at pinahihirapan ang mga kaaway."
Binanggit ni Sardar Shekarchi ang pagpapatuloy ng military strategy ng Iran na nakabatay sa "offensive deterrence" at ang mahalagang papel ni Martir Hajizadeh sa pagbuo ng missile at drone arsenal ng Iran, at idiniin na "ang matagumpay na pagsasagawa ng mga pinagsamang operasyon ng True Promise (operasyon noong Abril 14, 2024 laban sa Israel) at ang pagpapaputok ng libu-libong missile at drone patungo sa mga military target ng kaaway sa kalaliman ng sinasakop na lupain (operasyon noong Hunyo 7, 2026), ay bunga ng walang kapagurang pagsisikap ng martir na ito at ng kanyang mga kasama sa nakalipas na dekada."
Si Martir Amir Ali Hajizadeh (ipinanganak 1961, Zanjan) ay kilala bilang "ama ng missile ng Iran" at pangunahing taga-disenyo ng pinagsamang (missile at drone) deterrent. Siya ay na-martir noong Pebrero 28, 2026 sa mga unang oras ng "Ramadan War" (air strike na tinatawag na "Epic Fury" ng Amerika at Israel) sa military area sa kanluran ng Tehran. Ang Ministry of Defense at Armed Forces Logistics noong Setyembre 2025 sa isang seremonya ay nagpakita ng ballistic missile na "Hajizadeh" na may range na 1,500 kilometro at separable warhead na ipinangalan sa martir na kumander na ito.
Idiniin ng senior spokesperson ng Sandatahang Lakas sa pagtatapos, na binanggit ang paulit-ulit na pagbibigay-diin ng Kataas-taasang Lider ng Rebolusyon sa "pagpapatuloy sa landas ng mga martir" at "pagbuo ng kakayahang depensiba kasabay ng diplomasya," na ang Sandatahang Lakas ng Islamic Republic of Iran, na inspirasyon ng jihadi spirit ng mga martir tulad ni Hajizadeh, "ay hindi kailanman mag-aalinlangan sa pagtatanggol sa teritoryo ng bansa ng Iran at ng harapan ng paglaban, at haharapin ang anumang bagong pagsalakay ng isang matinding, malawakan, at hindi mahulaang tugon." Ang seremonyang ito, na ginanap sa presensya ng ilang matataas na military commander at ng mga marangal na pamilya ng mga martir, ay nagtapos sa pagbigkas ng Fatiha at paglilinis ng mga libingan ng hindi kilalang martir sa Mashhad.
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