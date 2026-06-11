Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mga bagong larawan mula sa seremonya ng pagbubukas ng Shia-Islamic Institute of America sa Dearborn.
Sinimulan ng Shia-Islamic Institute of America ang mga aktibidad nito sa isang opisyal na seremonya sa lungsod ng Dearborn, Michigan, sa presensya ng ilang lokal na opisyal at responsable. Sa seremonyang ito, ginanap ang ribbon cutting ceremony at inaugural dinner. Sa ibaba, makikita ninyo ang mga larawang ipinadala sa reporter ng ABNA News Agency mula sa seremonyang ito.
Dearborn, Michigan – ABNA News Agency (Hunyo 10, 2026) – Sinimulan ng Shia-Islamic Institute of America ang mga aktibidad nito sa isang opisyal na seremonya noong gabi ng Martes sa lungsod ng Dearborn, Michigan. Sa seremonyang ito na ginanap sa presensya ng ilang lokal na opisyal, mga responsable ng Islamic institutions, mga kultural na personalidad, at isang malaking bilang ng mga Shia na mananampalataya na naninirahan sa Amerika, ang ribbon cutting ceremony ay isinagawa ng mga tagapagtatag ng institusyong ito at ilang espesyal na panauhin.
Ang bagong istraktura na itinayo sa isang lugar na higit 2,000 metro kwadrado at malapit sa Islamic Center of America ay idinisenyo bilang isang multi-purpose center para sa edukasyonal, kultural, at research activities ng Shia community sa Amerika. Binigyang-diin ng mga tagapagsalita sa seremonyang ito ang pangangailangan na mapanatili ang relihiyoso-pambansang pagkakakilanlan ng batang Muslim na henerasyon sa mga imigranteng komunidad, itaguyod ang diskurso ng rapprochement sa pagitan ng Islamic sects, at labanan ang Islamophobia sa pamamagitan ng paggamit ng kultural at artistikong kasangkapan.
Pagkatapos ng ribbon cutting ceremony, isang inaugural dinner ang ginanap sa presensya ng mga panauhin. Sa dinner na ito, ang mga grupo ng pag-awit at pagpupuri mula sa iba't ibang lungsod ng Amerika at Canada ay nagtanghal. Sa mga susunod na yugto, ang institusyong ito ay maglalagay sa agenda nito ang pagdaraos ng mga klase sa pagtuturo ng Quran, Arabic at Persian language, pagtatanghal ng mga art exhibition, at gayundin ang pagdaraos ng mga siyentipikong seminar sa paksang "Islam at mga Hamon ng Kontemporaryong Mundo." Sa ibaba, makikita ninyo ang mga ipinadalang larawan mula sa seremonyang ito.
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