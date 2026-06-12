Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-New York Times: Plano ng Amerika na makabuluhang bawasan ang mga military asset na inilalaan nito sa NATO sa Europa.
Washington – Internasyonal na mga ahensya ng balita (Hunyo 12, 2026) – Inihayag ng pahayagang New York Times sa isang eksklusibong ulat na binanggit ang dalawang matataas na opisyal ng Europa na plano ng Estados Unidos na kapansin-pansing bawasan ang bilang ng mga fighter jet at warship na itinalaga para sa NATO operations sa Europa. Ang hakbang na ito, na ipinaalam sa mga kaalyado sa Europa sa isang nakasulat na dokumento noong unang bahagi ng Hunyo, ay hahantong sa makabuluhang limitasyon ng kakayahan ng NATO na magsagawa ng long-range strikes at reconnaissance operations.
Batay sa mga detalye ng planong ito na nakuha ng New York Times, ang mga binalak na pagbawas ay kinabibilangan ng sumusunod:
Pagbawas ng fighter jet: Ang bilang ng F-16 at F-15E fighter jet ay babawasan mula sa mga 150 yunit patungong 100 yunit.
Pagbawas ng reconnaissance at refueling aircraft: Ang bilang ng maritime patrol aircraft ay babawasan mula 26 yunit patungong 15 yunit, at ang lahat ng 8 air refueling tanker na dating inilaan sa Europa ay ganap na aalisin.
Pagbabago sa deployment ng strategic armas: Ililipat ng Estados Unidos ang isang missile submarine, isang aircraft carrier kasama ang mga warship at fighter jet nito, at gayundin isang grupo ng mga bomber na dating itinalaga para sa depensa ng Europa, sa ibang rehiyon.
Tumanggi ang Pentagon na magkomento sa mga tiyak na numero at tumukoy lamang sa pangkalahatang pahayag ng US European Command noong nakaraang linggo na binanggit ang "pagbawas ng mga pangako" sa Europa. Ipinahiwatig ng mga opisyal ng Amerika na ang mga pagbawas na ito ay ipapatupad nang mas mabilis kaysa sa inaasahan ng mga kaalyado sa Europa.
Ang desisyong ito ay ginagawa sa panahong si Heneral Alexus Grinkewich, Supreme Commander ng NATO forces sa Europa, ay nagsabi sa mga mamamahayag noong huling bahagi ng Mayo na sa pagpapalakas ng "European pillar" ng NATO, ang Amerika ay maaaring unti-unting bawasan ang presensya nito sa kontinenteng ito. Idinagdag niya na ang anumang hinaharap na pagbawas ay nakakondisyon sa pagtaas ng depensibong gastos ng mga bansa sa Europa at ang pagkamit nila sa mga itinakdang layunin.
Pagbabago ng prayoridad ng Amerika at epekto nito sa Europa
Tinatasa ng mga analyst ang hakbang na ito sa loob ng balangkas ng estratehikong pagbabago ng Washington upang tumuon sa iba pang mga rehiyon kabilang ang Gitnang Silangan (lalo na ang labanan sa Iran) at ang kompetisyon sa Tsina sa Indo-Pacific region. Bago ito, may mga ulat din na inilabas tungkol sa paglipat ng malaking bilang ng Patriot air defense missiles mula sa Europa patungo sa Gitnang Silangan, na lumikha ng mga alalahanin tungkol sa depensibong vacuum sa himpapawid sa Europa.
Ang mga pag-unlad na ito ay pumukaw ng iba't ibang reaksyon mula sa mga kaalyado sa Europa. Sa isang banda, may mga alalahanin tungkol sa kakayahan ng NATO na harapin ang mga banta ng Russia, lalo na pagkatapos ng mga kamakailang insidente tulad ng pagpasok ng mga Russian drone sa airspace ng mga miyembrong bansa. Sa kabilang banda, tinitingnan ng ilang opisyal ng NATO ang sitwasyong ito bilang isang pagkakataon para sa Europa na kumuha ng higit na responsibilidad para sa sarili nitong depensa at dagdagan ang kakayahang militar nito. Inaasahan na ang paksang ito ay magiging isa sa mga pangunahing bahagi ng talakayan sa paparating na NATO summit sa Ankara.
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