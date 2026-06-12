Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Larawan ng mga natitirang pinsala mula sa mga pag-atake ng fighter jet ng Zionist regime sa bayan ng "Al-Bayyad" sa timog Lebanon
Beirut – Lebanese National News Agency (Hunyo 12, 2026) – Ang social media at Lebanese news sources ngayong (Huwebes) ay naglabas ng mga nakakabiglang larawan ng malawakang pagkasira ng bayan ng "Al-Bayyad" sa timog Lebanon. Ang lugar na ito ay tinarget ng matinding air strike ng fighter jet ng Zionist regime kaninang madaling-araw.
Batay sa mga ulat na natanggap mula sa lokal na mapagkukunan, ang Israeli fighter jet sa mga pag-atakeng ito ay nagtarget ng ilang residential area sa bayan ng Al-Bayyad (na matatagpuan sa Nabatieh province at kapitbahay ng mga bayan ng Kfar Rumman at Haboush) na humantong sa ganap na pagkasira ng ilang bahay at imprastraktura ng lugar na ito. Ang mga rescue team at bumbero ay patuloy na naghahanap ng mga posibleng nawawala at pinapatay ang apoy sa mga nasirang lugar.
Ang mga pag-atakeng ito ay ginagawa sa panahong 24 na oras lamang bago nito, ang hukbo ng Zionist regime ay nagbabala sa mga residente ng ilang bayan sa timog Lebanon kabilang ang Al-Bayyad na agad na lumikas sa kanilang mga lugar. Inihayag ng Ministry of Health ng Lebanon na wala pang tiyak na bilang ng mga nasawi mula sa mga pag-atakeng ito, ngunit dahil sa malawakang pagkasira at ilang pamilya na nakulong sa ilalim ng mga gumuhong gusali, may posibilidad na tumaas ang bilang ng mga biktima. Ang hukbo ng Lebanon sa isang pahayag ay tinawag ang mga pag-atakeng ito bilang "malinaw na paglabag sa pambansang soberanya at internasyonal na batas" at hiniling ang agarang aksyon ng internasyonal na komunidad upang ihinto ang mga pagsalakay.
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