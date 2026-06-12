Video| Sa kasalukuyan, ang Strait of Hormuz ay ganap na kalmado at ang Iranian order ang namamayani dito

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-
Sa kasalukuyan, ang Strait of Hormuz ay ganap na kalmado at ang Iranian order ang namamayani dito
Humigit-kumulang 50 barko ang naghihintay na payagan sila ng Navy ng IRGC na tumawid sa Strait of Hormuz, ngunit inihayag ng Navy ng IRGC na dahil sa mga kasamaan ng teroristang pwersa ng Amerika at upang mapanatili ang kanilang sariling seguridad, sa ngayon ay hindi posible ang pagtawid sa Strait of Hormuz hanggang sa susunod na utos.
Halos 20 beses ng bilang na ito ay nakaangkla rin sa ikalawa at ikatlong daungan at naghihintay sa mga susunod na pangyayari.
..........
328
Your Comment