Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Bagong detalye mula sa draft ng 14-artikulo na memorandum of understanding sa pagitan ng Iran at Amerika.
Isang mapagkukunan na malapit sa negotiating team ng Iran ang nag-ulat ng pagpapalabas ng 14-artikulo na draft ng memorandum of understanding sa pagitan ng Iran at Amerika.
Batay sa draft na ito, ang mga aspeto tulad ng pagtigil ng mga labanan sa lahat ng larangan, pagbabawas ng military tensions, pangako ng Amerika na hindi makialam sa panloob na mga gawain ng Iran, at mga hakbang para sa unti-unting pag-alis ng mga parusa at pagpapalaya ng mga nakapirming ari-arian ay itinaas.
Gayundin sa tekstong ito, ang pagsisimula ng 60-araw na usapan para sa pangwakas na kasunduan, mekanismo ng pagsubaybay, at pagsusuri ng nuclear at economic na mga isyu ay binanggit.
Ayon sa opisyal na mapagkukunan, ang draft na ito ay sinusuri pa rin at pinapabuti ng mga may-katuturang katawan.
Tehran – Mehr News Agency (Hunyo 12, 2026) – Ang mga bagong detalye ng 14-artikulo na draft ng memorandum of understanding sa pagitan ng Iran at Estados Unidos ay inilabas. Batay sa ulat ng Mehr News Agency at binanggit ang isang mapagkukunan na malapit sa negotiating team ng Iran, ang dokumentong ito na nasa huling yugto ng pagsusuri ay naglalarawan ng isang komprehensibong balangkas upang wakasan ang mga alitan at simulan ang isang bagong yugto ng relasyon.
Ang draft na teksto ay naglalaman ng malinaw na mga pangako mula sa Washington, kung saan ang pinakamahalaga ay ang "agarang at permanenteng pagtatapos ng mga labanan sa lahat ng larangan (kabilang ang Lebanon)," "paggalang sa pambansang soberanya ng Iran at hindi pakikialam sa panloob na mga gawain," at "pag-urong ng mga military forces ng Amerika mula sa mga nakapaligid na lugar ng Iran." Bilang kapalit, nangako rin ang Iran na sa loob ng 30 araw pagkatapos pirmahan ang memorandum, muling bubuksan nito ang Strait of Hormuz at papayagan ang komersyal na pagdaan.
Pagpapalaya ng mga ari-arian at 60-araw na transisyonal na panahon
Isa sa mga pangunahing aspeto ng memorandum na ito ay ang usapin ng pagpapalaya ng mga nakapirming ari-arian ng Iran. Batay sa mga probisyon ng draft, napagkasunduan na sa loob ng 60-araw na panahon ng pangwakas na usapan, 24 bilyong dolyar ng mga nakapirming ari-arian ng Iran ay palalayain, kung saan ang kalahati ng halagang ito (12 bilyong dolyar) ay ibibigay sa Iran bago magsimula ang pangunahing usapan. Ito ay sa kabila ng katotohanang ang ilang nakaraang ulat ay nag-ulat ng kahilingan ng Iran na makatanggap ng 300 bilyong dolyar na reparasyon sa digmaan mula sa Amerika at mga kaalyado nito.
Ang memorandum of understanding na ito ay nagtatakda rin ng isang "tigil-putukan at usapan" na panahon ng 60 araw kung saan:
1. Ang naval blockade ng Amerika laban sa Iran ay aalisin.
2. Ang mga parusa sa langis at petrochemical ay isususpinde at ang Iran ay magkakaroon ng access sa mga pinansyal na mapagkukunan nito.
3. Ang pangwakas na usapan tungkol sa nuclear program ng Iran (na nakatuon sa pagpapayaman at enriched materials) at gayundin ang mekanismo ng pagsubaybay sa pagpapatupad ng kasunduan ay magsisimula.
Reaksyon ng mga opisyal at pananaw sa pangwakas na kasunduan
Habang si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, kahapon ay nag-ulat ng pangwakas na kasunduan sa mga darating na araw at nagsalita pa tungkol sa paghahanda ng mga kagamitan para sa paglalakbay ng mga opisyal sa Geneva upang pirmahan ito, ang mga opisyal ng Iran ay nagpatibay ng isang mas maingat na diskarte. Idiniin ni Ismail Baghaei, tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Iran, na "ang pangwakas na desisyon ay hindi pa nagagawa" at ang draft na ito ay sinusuri sa mataas na antas.
Kapansin-pansin na batay sa mga ulat ng media, taliwas sa mga unang kahilingan ng Zionist regime at ilang pampulitikang grupo sa Amerika, ang usapin ng ballistic missiles ng Iran at rehiyonal na suporta para sa axis of resistance ay ganap na tinanggal mula sa agenda ng usapan.
Naniniwala ang mga eksperto na sa kabila ng deklarasyon ng kahandaan ng magkabilang panig para sa kasunduan, ang mga hindi pagkakasundo sa mekanismo ng pagpapalaya ng mga ari-arian at gayundin sa paraan ng pagsubaybay sa pagtupad ng mga pangako ay nananatiling seryosong hadlang sa pangwakas na memorandum of understanding na ito. Ang draft na ito ay kasalukuyang sinusuri ng Supreme National Security Council at ng tanggapan ng pamumuno at inaasahan na ang kapalaran nito ay matukoy sa mga darating na araw.
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