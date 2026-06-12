Khatib ng Biyernes ng Tehran: Ang mensahe ng pagkakaisa sa harapan ng paglaban ay naiparating

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Khatib ng Biyernes ng Tehran: Ang mensahe ng pagkakaisa ng harapan ng paglaban ay naiparating.
Si Ayatollah Seyyed Ahmad Khatami: Ang nangyari noong nakaraang linggo, lalo na ang pagpasok ng Iran sa larangan ng pagsuporta sa Hezbollah ng Lebanon, ay naglalaman ng ilang mensahe; ang unang mensahe ay ang sinasabi ng mga opisyal ng digmaan ay hindi slogan kundi sila ay kumikilos.
Ang ikalawang mensahe ay ang mga tao ng Iran ay nakikitungo sa mga kaaway na lumalabag sa kanilang mga pangako; ang mga kaaway na ito ay hindi tumutupad sa mga tipan at kasunduan, kundi sila ay mga mananalakay at mga kaaway na hindi nakakaintindi ng wika ng usapan at tigil-putukan, kundi naiintindihan nila ang wika ng puwersa, at sa swerte ng Diyos, ipinakita ng ating sandatahang lakas sa kanila ang wika ng puwersa.
Ang ikatlong mensahe na naiparating noong nakaraang linggo ay ang pagkakaisa ng harapan ng paglaban; nakita natin kung gaano kaganda ang pagpasok ng Ansarallah ng Yemen, Hezbollah ng Lebanon, at gayundin ang Hashd al-Shaabi ng Iraq.
Tehran – Tasnim News Agency (Hunyo 12, 2026) – Si Ayatollah Seyyed Ahmad Khatami, pansamantalang khatib ng Biyernes na pagdarasal sa Tehran, sa kanyang mga sermon ngayong (Biyernes) na binanggit ang mga kamakailang pag-unlad sa rehiyon at ang magkasalungat na pag-atake ng Iran at Hezbollah ng Lebanon laban sa mga posisyon ng Zionist regime at mga military base ng Amerika, ay nagpahayag na ang nangyari noong nakaraang linggo ay naglalaman ng tatlong pangunahing mensahe para sa mga kaaway.
Sinabi ng khatib ng Biyernes ng Tehran: "Ang tiyak at napapanahong pagpasok ng Islamic Republic ng Iran sa larangan ng pagsuporta sa Hezbollah ng Lebanon laban sa mga pagsalakay ng Zionist regime ay nagpatunay na ang mga pangako ng aming mga opisyal ng militar ay hindi slogan, kundi isang praktikal at field na aksyon. Inakala ng mga kaaway na ang Iran ay maglilimita lamang sa mga talumpati at banta, ngunit nakita nila na ang aming sandatahang lakas ay kumilos sa pinakamaikling posibleng panahon at may kahanga-hangang lakas."
Binanggit ni Ayatollah Khatami ang paulit-ulit na paglabag sa tigil-putukan ng Amerika at ng Zionist regime, at ipinahiwatig: "Ang mga kaaway ay hindi tumutupad sa mga tipan at kasunduan. Sa tuwing sila ay nakakaramdam ng kahinaan, pumupunta sila sa mesa ng usapan, at sa sandaling makaramdam sila ng lakas, sila ay lumalabag sa kanilang mga pangako. Ang mga kaaway na ito ay naiintindihan lamang ang wika ng puwersa, at sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ipinakita ng sandatahang lakas ng Islamic Republic of Iran ang wikang ito sa kanila nang mahusay. Ang missile at drone attacks ng Iran sa kalaliman ng sinasakop na lupain at mga military base ng Amerika ay isang matinding tugon sa kanilang paglabag sa mga pangako."
Ang khatib ng Biyernes ng Tehran, sa ibang bahagi ng kanyang pananalita, ay tinukoy ang "kahanga-hangang pagkakaisa ng harapan ng paglaban" at sinabi: "Isa sa pinakamagagandang mensahe noong nakaraang linggo ay ang ganap na pagkakaisa at koordinasyon sa pagitan ng mga miyembro ng harapan ng paglaban. Nakita natin kung paano ang Ansarallah ng Yemen sa pagdedeklara ng pagbabawal ng maritime navigation ng Zionist regime sa Red Sea, ang Hezbollah ng Lebanon sa kanilang pinagsamang pag-atake sa mga tanke at posisyon ng mga sundalong Zionist sa timog Lebanon, at ang Hashd al-Shaabi ng Iraq sa kanilang matinding babala sa transitional government ng Syria, lahat ay kumilos sa iisang direksyon at may iisang layunin. Ang pagkakaisang ito ay nagpahina ng loob ng mga kaaway at nagbigay-asa sa mga kaibigan."
Sa pagtatapos, pinuri ni Ayatollah Khatami ang pasensya at pagtitiis ng mga tao ng Iran sa 100 araw ng ipinataw na digmaan, at nagpahayag: "Ang dakilang bansa ng Iran ay nagpakita na sa kabila ng lahat ng mga problemang pang-ekonomiya at parusa, hindi nito kailanman tatalikuran ang mga mithiin ng Islamic Revolution at pagsuporta sa harapan ng paglaban. Ang pangwakas na tagumpay ay para sa harapan ng katotohanan, at sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ang pangako ng Diyos tungkol sa ganap na pagkawasak ng mga mananalakay at pagtataguyod ng kapayapaan at katarungan sa rehiyon ay matutupad." Idiniin din niya ang pangangailangan na manatiling mapagbantay laban sa mga pakana ng mga kaaway at ang pangangailangan na palakasin ang depensibong kakayahan ng bansa.
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