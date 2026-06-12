Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagpapatama ng Iranian missile sa American early warning at strategic radar sa Bahrain.
Ipinapakita ng Open Source Intelligence (OSINT) analysis na sa kamakailang missile attacks ng Iran, ang American AR-327 strategic radar na nakalagak sa Jabal al-Dukhan area ng Bahrain ay tinarget. Ang long-range 3D radar na ito na may tinatayang range na 470 kilometro ay responsable sa pagsubaybay sa maritime routes ng Persian Gulf at Strait of Hormuz.
Pinalakas ng mga analyst, sa pamamagitan ng pagtutugma ng mga larawan ng mga haligi ng usok sa mga coordinate ng site na ito, ang posibilidad ng direktang pagtama sa sensitibong pasilidad na ito.
Manama – Tasnim News Agency (Hunyo 11, 2026) – Ang Iranian Tasnim News Agency, na binanggit ang military sources, ay nagpahayag na sa missile attacks kaninang madaling-araw (Huwebes), ang AR-327 strategic radar na nakalagak sa Jabal al-Dukhan area sa Bahrain ay tinarget at nawasak. Ang lugar na ito, ang pinakamataas na punto ng Bahrain na may taas na mga 134 metro mula sa antas ng dagat, ay itinuturing na lugar ng isa sa pinakasensitibong monitoring system ng Amerika sa rehiyon.
Batay sa inilabas na impormasyon, ang AR-327 radar (kilala rin bilang Type 101 o T101) ay isang long-range 3D S-band radar system na ginawa ng British company na BAE Systems at ginagamit ng British Royal Air Force at mga kaalyado nito mula noong 1997. Ang range ng radar na ito ay tinatayang mga 470 kilometro at ang pangunahing papel nito ay ang maagang pagtuklas ng mga banta sa himpapawid at pagsubaybay sa maritime traffic sa Persian Gulf at Strait of Hormuz.
Tinasa ng mga independiyenteng military analyst, sa pamamagitan ng pagtutugma ng mga inilabas na larawan ng malaking haligi ng usok sa Jabal al-Dukhan area at satellite imagery, na ang posibilidad ng direktang pagtama ng Iranian missiles sa strategic site na ito ay napakalakas. Ang defense website na "Defense Security Asia," na binanggit ang kahalagahan ng lugar na ito, ay sumulat: "Ang mataas na posisyon ng Jabal al-Dukhan ay nagbibigay-daan sa kumpletong radar coverage ng mga strategic air at maritime corridor sa paligid ng Strait of Hormuz, at ang pag-disable nito ay maaaring lumikha ng mga pansamantalang blind spot sa air defense network ng Gulf Cooperation Council countries."
Pinagsamang operasyon laban sa mga base ng Amerika
Samantala, inihayag ng Islamic Revolutionary Guard Corps na sa yugtong ito ng retaliatory operation, ang "Sheikh Isa" air base sa Bahrain at ang US Navy headquarters sa Manama (Fifth Fleet) ay tinarget din ng missile at drone attacks. Kinumpirma rin ng Ministry of Interior ng Bahrain ang paglitaw ng mga pag-atakeng ito at ipinahayag na isang mamamayan ng Bahrain ang bahagyang nasugatan, ilang sasakyan ang nasunog, at ilang residential building sa Hamad town at kabisera ng Manama ay nasira rin. Ayon sa ministeryong ito, ang karamihan ng pinsala ay mula sa impact ng mga fragment ng mga drone na binaril ng air defense system.
Kasabay nito, ipinahayag din ng Kuwait na ang mga pag-atake ng Iran kaninang umaga ay nakapinsala sa radar system ng kanilang international airport at pinilit ang mga opisyal na pansamantalang isara ang airspace. Ito ang ikalawang pag-atake sa imprastraktura ng Kuwait sa loob ng mas mababa sa dalawang linggo.
Reaksyon ng Amerika: Makahulugang katahimikan ng CENTCOM
Ang United States Central Command (CENTCOM) ay hindi pa opisyal na kinukumpirma o tinatanggihan ang pag-aangkin ng pagkasira ng AR-327 radar. Gayunpaman, isang matataas na opisyal ng Amerika ang nagsabi sa Fox News na sinubukan ng Iran kagabi (oras lokal) na targetin ang mga komersyal na barko na dumadaan sa Strait of Hormuz sa pamamagitan ng pagpapalipad ng ilang suicide drone, kung saan dalawa sa kanila ang binaril ng mga pwersang Amerikano.
Naniniwala ang mga military expert na kung ang pagtama ng missile sa AR-327 radar ay makumpirma, ito ay magiging isa sa pinakamahalagang estratehikong suntok sa American monitoring chain sa Persian Gulf mula nang magsimula ang digmaan, dahil ang system na ito ay may mahalagang papel sa maagang babala laban sa air at missile attacks sa American at kaalyadong target.
..........
328
Your Comment