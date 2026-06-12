Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-22 bilyong dolyar na pinsala sa mga airline ng Amerika.
US Bureau of Transportation Statistics:
Ang gastos sa gasolina ng mga airline ng Amerika noong Abril 2026, sa kabila ng 0.2 porsyentong pagbaba sa pagkonsumo, ay tumaas ng 78 porsyento at umabot sa 6.47 bilyong dolyar.
Ang presyo ng jet fuel ay tumaas din ng 78 porsyento sa 4.11 dolyar bawat galon, at ang pagtaas na ito ay maaaring mabawasan ang netong kita sa 2026 mula 45 patungong 23 bilyong dolyar.
Washington – US Bureau of Transportation Statistics (BTS) (Hunyo 8, 2026) – Ipinapakita ng opisyal na datos na inilathala noong Lunes na ang gastos sa gasolina ng mga airline ng Estados Unidos noong Abril 2026 ay tumaas ng 78 porsyento kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon, umabot sa 6.47 bilyong dolyar. Ang kapansin-pansing pagtaas na ito ay naganap sa kabila ng 0.2 porsyentong pagbaba sa pagkonsumo ng gasolina ng industriya ng aviation sa panahong ito.
Ang presyo ng bawat galon ng jet fuel noong Abril ay umabot sa 4.11 dolyar, na 1.81 dolyar na mas mataas kaysa noong Abril 2025. Ang mga opisyal ng industriya ay itinuturing na ang pangunahing sanhi ng pagtaas na ito ay ang patuloy na digmaan laban sa Iran at ang pagkagambala sa transit ng enerhiya sa Strait of Hormuz. Halos 20 porsyento ng jet fuel ng mundo at halos isang-katlo ng krudong langis ng mundo ay dumadaan sa estratehikong daang ito.
22 bilyong dolyar na pagbaba sa hinulaang kita ng industriya ng aviation
Sa taunang ulat nito, hinulaan ng International Air Transport Association (IATA) na ang netong kita ng pandaigdigang industriya ng aviation sa 2026 ay bababa sa 23 bilyong dolyar. Ang bilang na ito ay nagpapakita ng kapansin-pansing pagbaba kumpara sa nakaraang hula (41 bilyong dolyar) at sa 45 bilyong dolyar na kita noong 2025.
Sinabi ni Willie Walsh, Director General ng IATA: "Ang pagtaas ng gastos sa gasolina ay nagpalala sa pananaw ng mga airline. Ang bahagi ng dagdag na gastos na ito ay mababayaran sa pamamagitan ng pag-aayos ng presyo at pagpapabuti ng kahusayan, ngunit hindi ito magiging sapat upang mapanatili ang kakayahang kumita sa antas ng nakaraang taon."
Epekto sa mga pasahero: Pagtaas ng gastos at pagbawas ng flight
Bilang tugon sa pagtaas ng gastos, ang mga airline ng Amerika ay nagbawas o nag-alis ng ilang ruta. Inihayag ng American Airlines na sinuspinde nito ang ilang summer route sa mga buwan ng Agosto at Setyembre. Sinimulan din ng Delta Air Lines at JetBlue ang pagbabawas ng kanilang mga ruta ng flight mula noong Hunyo.
Tumaas din ang presyo ng tiket ng eroplano. Ipinapakita ng datos mula sa travel site na KAYAK na ang average na presyo ng domestic flight ticket na may pinagmulang Amerika ay tumaas ng hanggang 31 porsyento at ang mga internasyonal na flight ay tumaas ng hanggang 22 porsyento kumpara sa parehong panahon noong 2025.
Pananaw: Patuloy na krisis hanggang sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz
Ang mga senador ng Democrat ng Amerika sa isang liham sa Airlines for America (A4A) ay nagbabala na ang digmaan sa Iran ay epektibong nagsara ng Strait of Hormuz at hinarap ang industriya ng aviation sa "pinakamalaking pagkagambala sa supply ng enerhiya sa kasaysayan." Ipinapahiwatig ng mga hula na ang dagdag na gastos sa gasolina ng mga airline sa 2026 ay aabot sa 24.1 bilyong dolyar.
Ang krisis na ito ay lumalalim habang ang Spirit Airlines ay nagdeklara ng bangkarota noong Mayo at ang mga analyst ay nag-aalala tungkol sa patuloy na operasyon ng iba pang mas maliliit na airline. Ang presyo ng jet fuel sa linggo hanggang unang bahagi ng Hunyo ay average na mga 142 dolyar bawat bariles, na isang makabuluhang pagtaas mula sa 99 dolyar bago magsimula ang digmaan (huling bahagi ng Pebrero).
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