Video| Kilalang Arab-speaking analyst: Nagsalita si Trump tungkol sa pagkawasak ng Iran, ngunit ngayon ang Tehran ay tumatakbo nang may lakas; natalo

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Kilalang Arab-speaking analyst: Nagsalita si Trump tungkol sa pagkawasak ng Iran, ngunit ngayon ang Tehran ay tumatakbo nang may lakas; natalo ang Amerika sa digmaang ito!.
Si Abdel Bari Atwan, manunulat at political analyst: "Ang Iran ay hindi natatakot kanino man, hindi sa Amerika at hindi sa okupanteng rehimen ng Israel. Sinabi sa atin ni Trump na winasak na niya ang lahat ng institusyon at kagamitang militar ng Iran, samantalang ang Iran ngayon ay tumutugon nang may lakas. Natalo ang Amerika sa digmaang ito."
London – Rai Al-Youm network (Hunyo 12, 2026) – Si Abdel Bari Atwan, kilalang Arab-speaking manunulat at political analyst at editor-in-chief ng electronic na pahayagang "Rai Al-Youm," ilang oras matapos ang deklarasyon ng magkasalungat na pag-atake ng Iran at Amerika at ang pagkasira ng AR-327 strategic radar sa Bahrain, sa isang matalim na pagsusuri ay nagsabi na ang Estados Unidos ay "ganap na natalo" sa 100 araw na digmaan sa Iran.
Sa kanyang live na programa sa telebisyon, binanggit ni Atwan ang mga nakaraang pahayag ni Donald Trump tungkol sa "ganap na pagkawasak ng hukbo ng Iran" sa simula ng digmaan (huling bahagi ng Pebrero 2026), at sinabi: "Nangako sa atin si Trump na sa loob ng 72 oras ay wawasakin niya ang lahat ng kakayahang militar ng Iran. Ngunit ngayon, pagkatapos ng 100 araw, nakikita natin na ang Iran ay tumutugon sa mga pag-atake ng kaaway nang may buong lakas, tinatarget ang mga base ng Amerika sa rehiyon, at sinisira pa ang kanilang pinaka-advanced na radar system at F-35 fighter jet. Hindi ba ito pagkatalo?"
Iran: Hindi natatakot kanino man
Ang Arab-speaking analyst na ito, na may 30 taong karanasan sa pamamahayag sa London, na binanggit ang kamakailang operasyon ng IRGC sa pagkasira ng American fighter jet sa Al-Azraq base sa Jordan at ang pagtama ng ballistic missiles sa military target sa Bahrain, ay nagpahayag: "Malinaw na pinatunayan ng Islamic Republic of Iran na hindi ito natatakot kanino man; hindi sa Amerika, hindi sa Zionist regime, at hindi sa anumang iba pang kapangyarihan. Alam na alam ng Tehran kung paano ipagtanggol ang pambansang interes nito at mga kaalyado sa harapan ng paglaban."
Sa pagpapatuloy, pinuna ni Atwan ang katahimikan ng mga Arabong bansa tungkol sa mga krimen ng Zionist regime sa Gaza at Lebanon, at sinabi: "Habang ang mga Arabong bansa ay nanonood sa genocide ng mga Palestinian, ang Iran at mga kaalyado nito sa axis of resistance ay ang tanging nagtatanggol sa mga inaapi sa larangan ng digmaan. Ang Hezbollah ng Lebanon at Ansarallah ng Yemen, sa ganap na koordinasyon sa Iran, ay nagdulot ng nakamamatay na suntok sa Zionist na kaaway at ngayon ang Red Sea ay sarado sa mga barkong Israeli."
Nahuli ang Amerika sa lusak ng Gitnang Silangan
Binanggit ng nangungunang analyst na ito ang pag-alis ng "USS Gerald R. Ford" aircraft carrier mula sa rehiyon at ang pagbawas ng American military assets sa Europa (na kamakailan ay inihayag ng New York Times), at idinagdag: "Ang Amerika ay nahuli sa isang tunay na lusak sa Gitnang Silangan. Ang bansang ito ay hindi maaaring makamit ang isang tiyak na military victory ni madaling makaalis sa rehiyong ito. Ang Washington ngayon ay nahaharap sa isang dilemma na katulad ng Vietnam at Afghanistan wars: napakataas na military gastos sa isang banda at panggigipit ng domestic public opinion na wakasan ang digmaan sa kabilang banda."
Sa pagtatapos, binanggit ni Atwan ang kamakailang ulat ng "The National Interest" kung saan kinilala ng mga Amerikanong analyst na "ang Iran hindi lamang hindi natalo, kundi lumitaw na mas malakas kaysa dati," at ipinahiwatig: "Ipinapakita ng field reality na ang guni-guni ng 'pagbabago ng rehimen' ay hindi natupad, ni ang pagpapahina ng missile at drone capability ng Iran. Sina Trump at Netanyahu ay lumikha ng pinakamalaking estratehikong pagkatalo sa kasaysayan ng Israel at Amerika. Ngayon ang Iran ay nasa tugatog ng military at diplomatikong kapangyarihan, at walang sinuman ang maaaring tanggihan ang katotohanang ito."
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