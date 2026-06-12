Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Sa pagitan ng mga bomba at usapan; paano sinuri ng mga Amerikanong pahayagan ang deklarasyon ni Trump tungkol sa Iran?.
Habang si Donald Trump sa mga nakaraang araw ay nagsalita tungkol sa malawakang pag-atake sa Iran at maging sa pagkontrol sa mga estratehikong oil center, bigla siyang nag-ulat ng pagkansela ng military operation at paglapit sa isang pampulitikang kasunduan sa Tehran.
Sa kabila ng optimismo ng Washington, idiniin ng mga opisyal ng Iran na walang pangwakas na kasunduan ang naabot at maraming pangunahing isyu ang nananatiling pinagtatalunan; isang bagay na nagpataas ng mga pagdududa tungkol sa hinaharap ng usapan at kapalaran ng krisis.
Washington – American media (Hunyo 12, 2026) – Si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, noong Miyerkules (Hunyo 10) sa isang post sa Truth Social ay nagpahayag na kinansela niya ang mga binalak na pag-atake laban sa Iran. Sumulat siya: "Batay sa katotohanan na ang usapan sa Islamic Republic of Iran ay umabot sa pinakamataas na antas ng pamumuno ng Iran at naaprubahan, bilang Pangulo ng Estados Unidos ng Amerika, kinakansela ko ang mga binalak na pag-atake at pambobomba ngayong gabi laban sa Iran." Ang anunsyong ito ay inilabas sa panahong ilang oras bago nito, nagbabala si Trump na ang Estados Unidos ay "maglalapat ng matinding suntok sa Iran" at binanggit pa ang posibilidad na sakupin ang Kharg Island (ang sentro ng export ng langis ng Iran).
Nagpatuloy si Trump sa pag-aangkin na "ang mga talakayan at pangwakas na punto, kapwa sa konsepto at sa detalye, ay naaprubahan ng lahat ng sangkot na partido kabilang ang Estados Unidos, Israel, Saudi Arabia, UAE, Qatar, Turkey, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Jordan, Egypt, at iba pa." Gayunpaman, may isang kapansin-pansing punto sa anunsyong ito: sa kabila ng pag-aangkin ni Trump na ang usapan ay umabot sa pinakamataas na antas ng pamumuno ng Iran, hindi niya isinama ang Iran sa listahan ng mga partidong nag-apruba ng kasunduan.
Reaksyon ng media: "9 na linggo na nating sinasabing malapit na tayo"
Ang Fox News, na karaniwang itinuturing na tagasuporta ni Trump, ay nagpatibay ng isang kritikal na diskarte sa programang "Special Report" sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang clip ng paulit-ulit na pahayag ni Trump tungkol sa paglapit ng kasunduan. Sinabi ni John Roberts, guest anchor ng programang ito, pagkatapos magpalabas ng clip kung saan paulit-ulit na inangkin ni Trump mula noong Marso 31 na ang kasunduan ay "napakalapit na": "Ito ay siyam na linggo na nating sinasabing malapit na tayo sa kasunduan. Sa isang punto, dapat mong tanggapin na hindi ito nangyayari."
Si Brit Hume, nangungunang political analyst ng Fox News, bilang tugon sa tanong kung bakit patuloy na inaangkin ni Trump na malapit na ang kasunduan sa kabila ng hindi pagkatupad nito, ay nagsabi: "Nakikipag-usap siya sa dalawang ganap na magkaibang madla. Sa isang banda, nakikipag-usap siya sa mga Iranian, at sa kabilang banda, sinasabi niya sa mga Amerikano, mga mamimili, at mga shareholder na malapit na tayo sa kasunduan, sa pag-asang mapatahimik ang merkado ng langis."
Pag-aangkin ng "pagbabago ng pamumuno" sa Iran
Sa kanyang mga pahayag sa White House, inangkin ni Trump na binago ng mga kamakailang pag-atake ng Amerika ang istruktura ng pamumuno ng Iran: "Winasak namin ang unang liderato at ang pangalawang liderato. May ibang grupo na, may ibang antas. At sa tingin ko, ang grupong ito ay mas matalino at mas makatwiran." Idinagdag niya: "Ito ay isang pagbabago ng rehimen, dahil sa tingin ko ang mga taong ito ay mas matalino kaysa sa mga hindi na buhay." Nagbigay si Trump ng isang nawasak na larawan ng kakayahang militar ng Iran at sinabi: "Ang kanilang navy ay winasak, ang kanilang air force ay winasak, ang kanilang air defense ay winasak, lahat ay winasak." Gayunpaman, tinukoy ng Fox News na ilang oras pagkatapos ng mga pahayag na ito, ang hukbo ng Amerika ay nagsagawa ng isang bagong alon ng mga pag-atake laban sa Iran at inilarawan ito ng CENTCOM bilang tugon sa "hindi makatwirang at patuloy na pagsalakay ng Iran."
Reaksyon ng Iran: "Ang pangunahing bahagi ng pag-unawa ay natapos na, ngunit ang mga kontradiksyon ng Amerika ay nakakagambala sa proseso"
Sa kabilang panig, si Ismail Baghaei, tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Iran, noong gabi ng Huwebes sa isang panayam sa state television ay nagpahayag na "ang pangunahing bahagi ng teksto ng pag-unawa ay natapos na" ngunit idiniin na ang Washington ay nakakagambala sa proseso ng usapan sa pamamagitan ng "magkasalungat na posisyon" nito. Sinabi ni Baghaei na sinubukan ng Estados Unidos sa mga nakaraang araw na magpataw ng "hindi pangkaraniwang mga kahilingan" sa Tehran, ngunit ipinakita ng Iran na "hindi ito kailanman susuko sa mga iligítim na kondisyon."
Detalye ng draft ng pag-unawa; nananatili ang hindi pagkakasundo
Inilathala ng opisyal na ahensya ng balita ng Iran (IRNA) sa isang ulat ang mga detalye ng 14-artikulo na draft ng pag-unawa na nagpapakita na ang pangunahing hindi pagkakasundo sa pagitan ng magkabilang panig ay nananatili. Batay sa ulat na ito, ang draft ng pag-unawa ay kinabibilangan ng tatlong pangunahing aspeto ng usapan sa loob ng 60-araw na panahon: mapayapang nuclear program ng Iran, pag-alis ng unilateral na parusa ng Amerika, at mekanismo ng kabayaran para sa mga pinsalang dulot ng digmaan.
Tinanggihan ng IRNA ang ilang ulat ng Western media at idiniin na sa pag-unawang ito, walang parirala tungkol sa "pagpapalawig ng tigil-putukan" at ang teksto ay humihiling ng "tiyak na pagtatapos ng digmaan sa lahat ng larangan kabilang ang Lebanon." Malinaw ding binanggit na ang Iran ay hindi tatanggap ng anumang bagong nuclear commitment sa ilalim ng pag-unawang ito at ang mapayapang nuclear program nito ay mananatiling hindi magbabago.
Sinabi ng mga mapagkukunang may alam sa Anadolu na ang mga opisyal ng Iran, bago ang anumang pangwakas na kasunduan, ay humihiling ng malinaw at mapapatupad na mga garantiya, at ang mga mekanismo para sa pag-alis ng Iran mula sa kasunduan kung sakaling labagin ng Amerika ang mga pangako nito (kabilang ang hindi pag-alis ng naval blockade o hindi pag-access sa mga nakapirming ari-arian) ay nakalaan.
Pagsusuri: Agwat sa pagitan ng pag-aangkin at katotohanan
Sa isang ulat, tinukoy ng American Express ang mga magkasalungat na pahayag ni Trump at isinulat: "Habang si Trump ay nag-uulat ng pagkansela ng mga pag-atake at paglapit ng kasunduan, ilang oras bago nito, ang hukbo ng Amerika ay nagsagawa ng malawakang pag-atake laban sa mga military facility ng Iran sa Hormozgan at Bushehr. Ang mga pag-atakeng ito, na ginawa bilang tugon sa pagbaril ng isang Apache helicopter ng Iran, ay nagpapakita na may malayo pa bago ang matatag na kasunduan."
Naniniwala ang mga political analyst na ang biglaang deklarasyon ni Trump na kanselahin ang mga pag-atake at ang pag-aangkin na "naaprubahan ang kasunduan ng mga rehiyonal na partido" ay dapat suriin sa loob ng balangkas ng panloob na presyon sa kanya. Habang papalapit ang midterm elections ng Nobyembre 2026, may agarang pangangailangan si Trump para sa isang diplomatikong tagumpay upang mabalanse ang mga pamumuna sa mabibigat na gastos ng digmaan at pagtaas ng presyo ng gasolina. Gayunpaman, dahil sa maingat na pahayag ng mga opisyal ng Iran at ang malinaw na hindi pagkakasundo sa mga detalye ng draft, tila hindi makakamit ang kasunduan sa maikling panahon at ang rehiyon ay naghihintay pa rin sa kapalaran ng komplikadong usaping ito.
..........
328
Your Comment