Mga pahayag ng tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng ating bansa bilang tugon sa magkasalungat na pahayag ng mga opisyal ng gobyerno ng Amer

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mga pahayag ng tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng ating bansa bilang tugon sa magkasalungat na pahayag ng mga opisyal ng gobyerno ng Amerika.
Si Ismail Baghaei, tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng ating bansa, bilang tugon sa magkasalungat na pahayag ng mga opisyal ng gobyerno ng Amerika:
Natural na sa anumang diplomatikong proseso at anumang usapan at diyalogo, bawat panig ay sumusubok na magkaroon ng sariling salaysay, ngunit sinubukan naming gawing nakabatay sa katotohanan ang aming salaysay. Malinaw naming ipinaalam sa mga tao, mula sa simula ng proseso ng usapan sa pamamagitan ng pamamagitan ng Pakistan, ipinahayag namin ang aming mga posisyon at sinabi namin kung aling mga bagay ang itinuturing naming pangunahing at sa isang paraan ay pulang linya.
Tehran – Tasnim News Agency (Hunyo 12, 2026) – Si Ismail Baghaei, tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Islamic Republic of Iran, sa press conference noong Biyernes bilang tugon sa magkasalungat na pahayag ng mga opisyal ng gobyerno ng Amerika tungkol sa nuclear talks at posibleng pag-unawa sa Iran, ay idiniin na ang Tehran ay nagbigay ng kanyang salaysay na nakabatay sa katotohanan at may ganap na transparency sa mga tao.
Bilang tugon sa tanong ng isang reporter tungkol sa mga kamakailang pag-aangkin ni Donald Trump at mga opisyal ng White House tungkol sa "pagtatapos ng kasunduan" at "pagbabago ng pamumuno ng Iran," sinabi ni Baghaei: "Natural na sa anumang diplomatikong proseso at anumang usapan at diyalogo, bawat panig ay sumusubok na magkaroon ng sariling salaysay, ngunit sinubukan naming gawing nakabatay sa katotohanan ang aming salaysay. Malinaw naming ipinaalam sa mga tao, mula sa simula ng proseso ng usapan sa pamamagitan ng pamamagitan ng Pakistan, ipinahayag namin ang aming mga posisyon at sinabi namin kung aling mga bagay ang itinuturing naming pangunahing at sa isang paraan ay pulang linya."
Transparency ng Iran kumpara sa pagbuo ng salaysay ng Amerika
Binanggit ng tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ang mga malinaw na pagkakasalungatan sa mga pahayag ng Pangulo ng Amerika at matataas na opisyal ng White House sa nakalipas na 48 oras at idinagdag: "Sa isang banda, sinasabi ni G. Trump na kanyang itinigil ang military attacks at ang kasunduan ay natapos na, at sa kabilang banda, ang Kalihim ng Depensa ng Amerika ay nagsasalita tungkol sa 'pagpapatuloy ng depensibong pag-atake.' Ang mga magkasalungat na pahayag na ito ay nagpapakita na ang kapaligiran ng kawalan ng tiwala ay nananatili pa rin sa relasyon, at ang kabilang panig ay dapat magpakita na ito ay tunay na naghahanap ng diplomatikong solusyon at hindi patuloy na presyon at banta."
Bilang tugon sa pag-aangkin ni Trump tungkol sa "pagbabago ng pamumuno at negotiating team ng Iran" at "kumpletong pagkawasak ng kakayahang militar ng Iran," sinabi ni Baghaei nang may pang-uuyam: "Kung talagang tulad ng sinasabi ni G. Trump na ang hukbo ng Iran ay winasak, bakit ang mga military base ng Amerika sa Bahrain at Jordan ay tinatarget pa rin ng missile attacks? Bakit hindi pa rin mabuksan ng Fifth Fleet ang Strait of Hormuz? Ang mga ito ay mga slogan para sa domestic consumption at hindi namin pinapansin ang mga ito."
Mga pulang linya ng Iran: Pagpapayaman, conventional armas, at pagpapalaya ng mga ari-arian
Binanggit ng tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ang mga paksang ipinakilala ng Iran bilang mga pulang linya nito sa usapan, at sinabi: "Ang likas na karapatan ng bansa ng Iran sa pagpapayaman ng uranium para sa mapayapang layunin, ang missile program at conventional armas na nagsisilbi sa pagpigil at depensa ng bansa, at gayundin ang kumpleto at walang kundisyong pagpapalaya ng mga nakapirming ari-arian ng Iran, ay mga bagay na ipinahayag namin mula sa simula at hindi kami gagawa ng anumang pagkukulang sa mga ito."
Idinagdag ni Baghaei: "Sinusubukan ng ilang Western media at opisyal na ipahiwatig na ang Iran ay umatras sa mga usapang ito, samantalang ang katotohanan ay kabaligtaran. Ang nangyari sa 100 araw ng digmaan ay nagpakita na ang bansa ng Iran at ang sandatahang lakas nito ay nakatayo nang buong lakas at ang mga kaaway ay hindi nakamit ang anuman sa kanilang mga layunin. Kaya't pumunta kami sa mesa ng usapan mula sa isang posisyon ng lakas at may buong kamay, hindi mula sa isang posisyon ng kahinaan."
Reaksyon sa pag-aangkin ng pagpapalaya ng 24 bilyong dolyar na ari-arian
Sa ibang bahagi ng kanyang pananalita, bilang tugon sa mga ulat na nag-aangkin mula sa mga American source na "sumang-ayon ang Iran sa unti-unting pagpapalaya ng 24 bilyong dolyar ng mga ari-arian nito," sinabi ni Baghaei: "Itinuturing naming ang anumang kasunduan sa bagay na ito ay nakasalalay sa kumpleto at walang kundisyong pagpapalaya ng lahat ng nakapirming ari-arian ng Iran. Hindi 'pera kapalit ng kalakal,' hindi 'limitadong mga account,' at walang ibang mekanismo maliban sa ganap at direktang pag-access ng Iran sa mga pinansyal na mapagkukunan nito sa ibang bansa ang katanggap-tanggap sa amin. Hindi pa kami nakakamit ng pangwakas na kasunduan sa isyung ito at ang negotiating team ay matatag na nakatayo sa mga prinsipyo nito."
Hiniling din ng tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs na itigil ng Western at Hebrew media ang paghuhula tungkol sa nilalaman ng kasunduan at sinabi: "Hangga't ang pangwakas na teksto ay hindi napipirmahan at naipapabatid, walang tiyak. Ang mga tao ng Iran ay dapat maghintay para sa opisyal na anunsyo mula sa opisyal na channel at huwag pansinin ang mga alingawngaw."
Pagbibigay-diin sa "aktibong paglaban" sa harap ng mga panggigipit
Sa pagtatapos, binigyang-diin ni Baghaei ang patakaran ng "aktibong paglaban" ng Islamic Republic of Iran laban sa mga panlabas na panggigipit, at sinabi: "Gagamitin namin ang bawat pagkakataon upang matiyak ang pambansang interes at alisin ang mga parusa, ngunit sa ilalim ng anumang kalagayan ay hindi namin isasapanganib ang pambansang seguridad, missile program, at depensibong kakayahan ng bansa. Pinapayuhan namin ang mga kaaway na tanggapin ang mga katotohanan sa larangan at itigil ang mga guni-guni, kung hindi, tulad ng nakita nila sa nakalipas na 100 araw, magbabayad sila ng mas mabigat na halaga."
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