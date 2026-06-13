Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Kinatawan ng Hezbollah: Ang Zionist regime ay aalis mula sa Lebanon batay sa kasunduan ng Amerika at Iran.
Si Hussein al-Haj Hassan, kinatawan ng Hezbollah bloc sa parliament ng Lebanon, na binanggit ang impormasyong natanggap mula sa Iran at mga tagapamagitan ay nagpahayag na ang Lebanon ay ganap na magiging bahagi ng anumang posibleng kasunduan sa tigil-putukan.
Sa pagbibigay-diin na ang Hezbollah ay hindi kailanman babalik sa kalagayan bago ang Marso 2, 2026, itinuring niya ang pangunahing kondisyon para sa pagpapatupad ng pag-unawang ito ay ang kumpletong pag-alis ng mga pwersa ng Zionist regime mula sa timog Lebanon at ang pagbibigay ng malinaw at tunay na garantiya mula sa Amerika, at nagbabala na dahil sa kasaysayan ng paulit-ulit na paglabag sa mga pangako ng Washington at Tel Aviv, ang anumang pagharap sa bagong kasunduan ay dapat na may lubos na pag-iingat.
Beirut – Al-Manar network (Hunyo 12, 2026) – Si Hussein al-Haj Hassan, kinatawan ng Hezbollah bloc sa parliament ng Lebanon, noong Biyernes sa isang panayam sa Al-Manar television network ay nagpahayag na batay sa impormasyong natanggap mula sa Iran at mga tagapamagitan ng Qatari at Pakistani, ang Lebanon ay ganap na magiging bahagi ng anumang posibleng kasunduan sa tigil-putukan sa pagitan ng Iran at Amerika. Ayon sa kanya, ang Zionist regime ay mapipilitang umalis nang buo mula sa timog Lebanon batay sa mga probisyon ng kasunduang ito.
Idiniin ni al-Haj Hassan na ang Hezbollah ay hindi kailanman babalik sa kalagayan bago ang Marso 2, 2026 at itinuring ang pangunahing kondisyon para sa pagpapatupad ng pag-unawang ito ay ang "kumpleto at walang kundisyong pag-alis ng mga pwersa ng Zionist regime mula sa lahat ng sinasakop na lugar sa timog Lebanon" at "ang pagbibigay ng malinaw, tunay, at mapapatunayang internasyonal na garantiya mula sa Amerika upang maiwasan ang pag-ulit ng mga pagsalakay."
Paulit-ulit na paglabag sa mga pangako; pangunahing dahilan ng pag-iingat ng Hezbollah
Ang matataas na kinatawan ng Hezbollah na ito, na binanggit ang kasaysayan ng "paulit-ulit na paglabag sa mga pangako" ng Washington at Tel Aviv sa nakalipas na 100 araw (kabilang ang air strike sa Dahiyeh ng Beirut noong Hunyo 7, 2026 na isinagawa sa gitna ng usapan sa tigil-putukan), ay nagbabala na ang anumang pagharap sa bagong kasunduan ay dapat na "may lubos na pag-iingat at batay sa field monitoring at hindi nakasulat na pangako."
Sinabi niya: "Hindi na kami nagtitiwala sa mga salita at pangako ng Amerika. Maraming beses na silang nangako noon at sinira ang mga ito. Ang tanging katanggap-tanggap sa amin ay ang pisikal na pag-alis ng mga sundalong Zionist mula sa teritoryo ng Lebanon at ang kumpletong pagtigil ng air at artillery attacks. Anumang tigil-putukan kung saan may isang sundalong Zionist na natitira sa timog ng Litani ay hindi katanggap-tanggap sa amin."
Detalye ng kasunduan mula kay Haj Hassan
Ibinunyag ni al-Haj Hassan ang mga detalye ng mga probisyong tinatalakay sa kasalukuyang usapan at sinabi na ang isang "pangkalahatang balangkas" para sa sabay na pagtatapos ng digmaan sa Lebanon at Gaza at gayundin ang unti-unting muling pagbubukas ng Strait of Hormuz ay nabubuo. Ayon sa kanya, batay sa balangkas na ito:
1. Kumpletong pag-alis ng Israel mula sa timog Lebanon at pagpapalit nito ng deployment ng Lebanese army sa mga hangganang lugar (sa ilalim ng pangangasiwa ng isang bagong internasyonal na mekanismo na, taliwas sa Resolution 1701, ay nagpapahintulot din sa military presence ng Hezbollah sa timog ng Litani).
2. Pagtatakda ng tiyak na mga pulang linya at nakaiskedyul na mga limitasyon para sa magkasalungat na pag-atake kung sakaling magkaroon ng anumang paglabag sa tigil-putukan mula sa alinmang panig.
3. Direktang komunikasyon at ganap na koordinasyon sa pagitan ng axis of resistance (Iran, Hezbollah, Ansarallah ng Yemen, at mga grupo ng paglaban ng Iraq) sa pagpapatupad ng kasunduang ito.
Pagbibigay-diin sa pagpapanatili ng "bagong mga patakaran" na itinakda sa larangan ng digmaan
Binanggit ng kinatawan ng Hezbollah ang pagbabago ng strategic equation sa rehiyon pagkatapos ng 100 araw na digmaan, at sinabi: "Ang nangyari sa panahong ito ay lumikha ng isang bagong equation sa rehiyon. Ang 'bagong mga patakaran' na ipinataw ng Hezbollah at Iran sa larangan ay hindi na maibabalik sa dating kalagayan. Dapat itong tanggapin ng aming mga kaaway. Ang paglaban ngayon ay mas malakas kaysa dati, at anumang pag-urong mula sa mga tagumpay na ito ay pagkakanulo sa dugo ng mga martir."
Nagpahayag si al-Haj Hassan sa pagtatapos ng pag-asa para sa tagumpay ng diplomatikong proseso sa mga darating na araw, at idiniin na ang Hezbollah "sa sandaling makakita ito ng pinakamaliit na senyales ng paglabag sa pangako o pag-aalinlangan sa pag-alis ng mga sundalong Zionist, ay agad na magbibigay ng matindi at malawakang tugon at ipagpapatuloy ang military operations nito hanggang sa kumpletong kalayaan ng teritoryo ng Lebanon."
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