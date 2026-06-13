Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Hebrew media: Ang Amerika ay nagtatayo ng isang malaking base malapit sa Gaza Strip.
Inangkin ng pahayagang "Israel Hayom":
Sinimulan ng hukbo ng Amerika ang pagtatayo ng isang malaking base sa tabi ng separation wall sa paligid ng Gaza Strip, malapit sa "Re'im" base ng Zionist regime.
Ang base na ito ay binalak na gamitin bilang military at civilian headquarters para sa mga internasyonal na katawan at pwersa na papasok sa rehiyon para sa tinatawag na pagsulong ng "Trump plan." Gayundin, ang base na ito ay papalit sa multinational headquarters na dati ay matatagpuan sa "Kiryat Gat."
Tel Aviv – Israel Hayom (Hunyo 13, 2026) – Ang pahayagang ito ng Zionist sa isang eksklusibong ulat ay inangkin na sinimulan ng hukbo ng Amerika ang pagtatayo ng isang malaking military base sa tabi ng separation wall ng Gaza Strip at malapit sa "Re'im" military base. Ayon sa ulat ng Hebrew media na ito, ang base na ito, na binalak na maging headquarters ng mga internasyunal na pwersa, ay itinatayo upang isulong ang "Trump plan" para sa Gaza at papalit sa nakaraang multinational headquarters sa lungsod ng "Kiryat Gat" sa kalaliman ng sinasakop na lupain.
Detalye ng pag-aangkin: Base sa puso ng security zone
Ang "Israel Hayom," na itinuturing na mapagkukunan na malapit sa right-wing security at political circle ng Israel, na binanggit ang hindi nakapangalanang military sources, ay inangkin na ang bagong base na ito ay binalak na gamitin bilang operational at logistical center para sa mga dayuhang katawan at pwersa na papasok sa rehiyon para sa "reconstruction at pamamahala" ng Gaza Strip pagkatapos ng digmaan.
Ang "Re'im" base, malapit sa kung saan ginagawa ang pagtatayo na ito, ay ang parehong base na tinarget ng mga pwersa ng Hamas sa panahon ng Al-Aqsa Storm operation noong Oktubre 7, 2023, at isang mahalagang bahagi ng mga labanan sa araw na iyon ay naganap sa labas ng base na ito.
Pumalit sa dating headquarters sa "Kiryat Gat"
Ayon sa pahayagang ito, ang bagong base ay papalit sa multinational headquarters na dati ay matatagpuan sa lungsod ng "Kiryat Gat" sa timog Israel. Ang lungsod ng Kiryat Gat ay matatagpuan sa Southern District ng Israel at sa malaking distansya mula sa mga hangganan ng Gaza, at sinasabing ang paglipat na ito ay ginagawa para sa "mas malapit sa larangan at pagtaas ng pagiging epektibo."
Mga hamon sa "Trump plan"
Kapansin-pansin na ang "Trump plan" para sa Gaza, na dating tinukoy bilang "Deal of the Century," ay ganap na nabigo noon lalo na noong 2020 nang walang pagtanggap ng panig Palestinian, at unti-unting nawala sa agenda. Gayunpaman, ang ilang mga mapagkukunan ay nag-ulat ng muling pagkabuhay ng planong ito sa isang bagong konteksto na nakasentro sa "Gaza Peace Council" at may partisipasyon ng mga bansa sa rehiyon.
Sa kabilang banda, ilang beses nang ipinahayag ng matataas na opisyal ng Zionist regime kabilang si Yisrael Katz (Ministro ng Depensa ng Israel) na ang hukbo ng Israel ay hindi urong mula sa mga security zone sa Gaza at Lebanon. Gayundin, ang mga kamakailang plano ni Donald Trump ay sinalubong ng matinding pagtutol mula sa mga Palestinian group, at itinuring ng Hamas na ang ilan sa mga probisyon nito (tulad ng pag-urong ng Israel mula sa Gaza at ang usapin ng disarmahan ng paglaban) ay nangangailangan ng paliwanag at pagbabago.
Kawalan ng independiyenteng kumpirmasyon
Ang ulat ng pahayagang "Israel Hayom" ay hindi pa kinukumpirma ng hukbo ng Amerika, United States Central Command (CENTCOM), o ng hukbo ng Israel. Gayundin, ang mga Palestinian organization at grupo ng paglaban sa Gaza ay hindi pa tumugon sa pag-aangkin na ito.
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