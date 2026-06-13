Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Iniulat ng Hezbollah ang drone attack sa mga posisyon ng hukbo ng Israel sa timog Lebanon. Inihayag ng Islamic Resistance ng Lebanon na ang technical equipment ng hukbo ng Israel sa lugar ng "Jal al-Deer" sa tapat ng bayan ng Aitaroun sa timog Lebanon ay tinarget ng drone attack.
Batay sa mga ulat, ang operasyong ito ay isinagawa gamit ang dalawang suicide drone at tinarget ang technical positions ng hukbo ng Israel sa Nabatieh province.
Inihayag din ng Hezbollah na isang Merkava tank ng hukbo ng Israel sa timog-silangang suburb ng bayan ng Yahmar al-Shqif ay winasak.
Beirut – Al-Manar network (Hunyo 13, 2026) – Ang Hezbollah ng Lebanon kaninang madaling-araw sa magkakahiwalay na pahayag ay nag-ulat ng dalawang bagong operasyon laban sa mga posisyon at military equipment ng hukbo ng Zionist regime sa timog Lebanon.
Batay sa unang pahayag, ang mga mandirigma ng Islamic Resistance, gamit ang dalawang explosive drone, ay tinarget ang technical equipment ng hukbo ng Israel sa lugar ng "Jal al-Deer" na matatagpuan sa tapat ng bayan ng Aitaroun (Nabatieh province). Ang lugar na ito ay dating nakasaksi ng maraming labanan.
Sa ikalawang pahayag, inihayag ng Hezbollah na isang Merkava tank ng hukbo ng Israel sa timog-silangang suburb ng bayan ng Yahmar al-Shqif ay winasak. Ang Merkava tank, na idinisenyo at ginawa ng hukbo ng Israel, ay nilagyan ng kumplikadong composite armor at 120 mm na baril, at mula nang pumasok sa serbisyo noong 1978, ito ay itinuturing na isa sa mga pangunahing haligi ng Israeli armored forces.
Ang mga operasyong ito ay ginagawa sa panahong ang mga labanan sa timog Lebanon sa nakalipas na 48 oras ay tumindi at ang hukbo ng Israel ay muling naglabas ng babala sa paglikas para sa mga residente ng lungsod ng Tyre at ilang iba pang mga bayan. Batay sa estadistika ng Ministry of Health ng Lebanon, mula nang magsimula ang mga labanan hanggang sa kasalukuyan, libu-libong Lebanese civilian ang na-martir at nasugatan, at daan-daang libo ang lumikas.
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