Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Payo ni Jolani sa Lebanon: Huwag mong ulitin ang aming pagkakamali sa pakikipag-usap sa Israel.
Isinulat ng pahayagang Lebanese na Al-Akhbar na si Jolani, ang self-proclaimed president ng Syria, sa kanyang kamakailang pagpupulong sa punong ministro ng Lebanon ay nagbabala sa kanya na huwag ulitin ang "pagkakamali ng Syria" sa pakikipag-usap sa Israel ng pagbibigay ng konsesyon nang walang pagtanggap ng garantiya at kapalit.
Sinabi ni Jolani, dadalhin kayo ng Israel sa pagbibigay ng unti-unting konsesyon nang walang pagbibigay ng katumbas na garantiya, at sabay na mag-iiwan ng mga margin na magpapahintulot dito na palawakin ang saklaw ng mga paggalaw nito sa hinaharap.
Beirut – Al-Akhbar (Hunyo 12, 2026) – Ang pahayagang Lebanese na ito, na binanggit ang mga mapagkukunang may alam, ay nag-ulat na si Ahmed al-Shara, na kilala bilang Abu Mohammad al-Jolani, ang self-proclaimed president ng Syria, sa kanyang kamakailang pagpupulong kay Nawaf Salam, punong ministro ng Lebanon, ay nagbabala tungkol sa pag-uulit ng "strategic mistake ng Syria" sa mga nakaraang usapan sa Zionist regime.
Jolani: Dadalhin kayo ng Israel sa pamamagitan ng unti-unting konsesyon
Batay sa ulat na ito, sinabi ni Jolani sa lihim na pulong na ito sa punong ministro ng Lebanon: "Dadalhin kayo ng Israel sa pagbibigay ng unti-unting konsesyon nang walang pagbibigay ng katumbas na garantiya, at sabay na mag-iiwan ng mga margin na magpapahintulot dito na palawakin ang saklaw ng mga paggalaw nito sa hinaharap." Idiniin ni Jolani na ang "pagkakamali ng Syria" sa mga nakaraang usapan ay ang pagtanggap ng unilateral na konsesyon kapalit ng malabong pangako at hindi pagtanggap ng malinaw na garantiya mula sa Tel Aviv at Washington, na ang resulta ay "pagpapatatag ng pananakop sa Golan Heights at pagtaas ng pagtatayo ng settlement."
Syrian sources: Ang babala ni Jolani ay batay sa mapait na karanasan ng Syria
Isang mapagkukunan na malapit sa pansamantalang gobyerno ng Syria ay nagsabi sa Al-Akhbar na partikular na tinukoy ni Jolani sa pulong na ito ang karanasan ng Syria sa usapan noong 1990s at 2000s kung saan ang gobyerno ng Syria ay pumasok sa usapan nang walang pagtanggap ng malakas na garantiya para sa ganap na pagbabalik ng Golan Heights. Idinagdag niya: "Ang mga Israeli ay hindi kailanman tumupad sa kanilang mga pangako sa usapan at sa bawat pagkakataon, na may bagong dahilan, umiwas sila sa pagtupad ng kanilang mga obligasyon. Binalaan ni Jolani ang mga Lebanese na huwag malinlang ng mga slogan ng 'pansamantalang tigil-putukan' at 'unti-unting pag-urong.'"
Ang Lebanon sa bisperas ng sensitibong usapan
Ang babalang ito ay ginawa sa panahong ang Lebanon ay nasa bisperas ng sensitibong usapan upang ihinto ang digmaan sa timog ng bansa. Sa mga nakalipas na linggo, may mga ulat na inilabas tungkol sa pag-unlad ng hindi direktang usapan sa pagitan ng Iran at Amerika sa pamamagitan ng pamamagitan ng Pakistan at Qatar, kung saan ang pag-alis ng mga pwersang Israeli mula sa timog Lebanon ay nakalaan bilang isa sa mga pangunahing probisyon ng kasunduan. Gayunpaman, ilang beses nang idiniin ng mga kinatawan ng Hezbollah sa parliament ng Lebanon na ang anumang kasunduan ay dapat nakasalalay sa "kumpleto at walang kundisyong pag-alis" ng mga pwersang Israeli at "pagbibigay ng malinaw at mapapatunayang internasyonal na garantiya."
Kasaysayan ng mga hindi pagkakasundo sa hangganan ng Lebanon at Israel
Ang mga hangganang lugar ng Lebanon at sinasakop na Palestine kabilang ang Shebaa Farms, Kafr Shuba hills, at hilagang bahagi ng Al-Ghajar village ay nananatiling mga pinagtatalunang punto sa pagitan ng dalawang panig. Pagkatapos ng 33-araw na digmaan noong 2006 at ang kamakailang digmaan (mula noong Marso 2026), ilang beses na tinarget ng Zionist regime ang timog Lebanon ng air at artillery attacks at winasak ang dose-dosenang mga bayan at nayon.
Naniniwala ang mga eksperto sa mga usapin sa rehiyon na ang babala ni Jolani sa Lebanon ay nagpapakita ng pagbabago sa diskarte ng pansamantalang gobyerno ng Syria patungo sa axis of resistance; isang diskarte na noon, sa simula ng pagdating ni Jolani sa kapangyarihan, ay sinamahan ng mga anti-Iranian na pahayag, ngunit ngayon, dahil sa mga pag-unlad sa larangan at pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon, ay lumiliko patungo sa babala sa mga potensyal na kaalyado laban sa mga taktika ng usapan ng Israel.
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