Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Lieutenant General Abdollahi: Malapit nang marinig ng mundo ang tinig ng tagumpay ng Iran.
Sa isang mensahe para sa unang anibersaryo ng pagkamartir ni Lieutenant General Gholam Ali Rashid:
Si Sardar Lieutenant General Ali Abdollahi, kumander ng Khatam al-Anbiya Central Headquarters, ay itinuring ang matatag na presensya ng bansa ng Islamic Iran sa larangan bilang matibay na suporta ng sandatahang lakas at sinabi: Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, maririnig ng mundo ang tinig ng tagumpay ng Iran at ng mga Iranian at ang pagwawagi ng paglaban laban sa agresibo at teroristang kaaway.
Tehran – Public Relations ng Khatam al-Anbiya Central Headquarters (Hunyo 13, 2026) – Si Lieutenant General Ali Abdollahi, kumander ng Khatam al-Anbiya Central Headquarters, noong Biyernes ay naglabas ng mensahe para sa unang anibersaryo ng pagkamartir ni Lieutenant General Gholam Ali Rashid (isa sa mga matataas na kumander ng Iran-Iraq war na na-martir noong Hunyo 18, 2025 sa Tehran), na nagbibigay-diin sa pagpapatuloy ng landas ng paglaban at nalalapit na tagumpay ng harapan ng katotohanan laban sa mga kaaway.
Lieutenant General Abdollahi sa mensaheng ito, na binanggit ang "matatag at epikong presensya" ng bansa ng Iran sa iba't ibang larangan (kabilang ang mga popular na prusisyon bilang suporta sa harapan ng paglaban at paglahok sa mga seremonya ng libing ng mga martir ng Ramadan War), ay inilarawan ang pagkakaisang ito bilang "matibay at matatag na suporta ng sandatahang lakas laban sa mga banta at paggalaw ng mga kaaway." Idinagdag niya: "Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at ng mga pagpapala ng Imam ng Panahon, maririnig ng mundo ang tinig ng tagumpay ng Iran at ng mga Iranian at ang pagwawagi ng paglaban laban sa agresibo at teroristang kaaway."
Pagpapatuloy sa landas ni Martyr Rashid; pagkawasak ng mga takfiri at separatistang grupo
Ang kumander ng Khatam al-Anbiya Central Headquarters, na ginugunita ang alaala ni Sardar Rashid (na may mga posisyon tulad ng Deputy Commander-in-Chief ng IRGC sa panahon ng Banal na Depensa at kumander ng IRGC Ground Forces sa kanyang resume), ay ipinakilala ang dakilang martir na ito bilang "simbolo ng paglaban, pasensya, at paninindigan laban sa mga kaaway ng rebolusyon." Idiniin niya na ang kasalukuyang matatag na seguridad ng Iran ay bunga ng dugo ng mga martir tulad nina Sardar Rashid, Soleimani, Hajizadeh, at Salami na "bawat isa, sa kanilang sariling paraan, ay matibay na haligi laban sa mga pakana ng mga kaaway."
Binanggit ni Abdollahi ang mga tagumpay ng sandatahang lakas sa nakalipas na 100 araw na digmaan sa Amerika at ng Zionist regime, at sinabi: "Ang mga epikong gawa ng bansa ng Iran at ang katapangan ng mga anak ng lupaing ito sa sandatahang lakas ay muling nagpatunay na ang harapan ng katotohanan laban sa kasinungalingan, kahit na may pagkaantala, ay magwawagi." Ipinahiwatig niya na ang sandatahang lakas ng Islamic Republic of Iran, na inspirasyon ng paaralan ng mga martir, ay hindi papayag na kahit isang pulgada ng teritoryo ng bansa ay ibigay sa mga mananalakay at ang "mga takfiri at separatistang grupo" na pinigilan noon nina Sardar Rashid at kanyang mga kasamahan ay hindi na muling magkakaroon ng pagkakataong bumangon.
Mensahe ng tagumpay at pagpapahalaga sa bansa
Nagpasalamat si Lieutenant General Abdollahi sa pagtatapos ng kanyang mensahe sa marangal na pamilya ng mga martir, mga beterano, at lahat ng sektor ng bansa ng Iran, at nagpahayag ng pag-asa na sa patuloy na pambansang pagkakaisa at pagkakaisa, mas maaga nating masaksihan ang "kumpletong pagtatapos ng mga pagsalakay ng mga kaaway" at "pagtatatag ng kapayapaan at katarungan sa rehiyon."
Kapansin-pansin na si Sardar Lieutenant General Ali Abdollahi ay hinirang noong Pebrero-Marso 2026 sa pamamagitan ng utos ng Commander-in-Chief, kasabay ng pagsisimula ng Ramadan War, bilang kumander ng Khatam al-Anbiya Central Headquarters at responsable para sa koordinasyon ng lahat ng operasyon ng sandatahang lakas sa pagharap sa mga panlabas na banta (lalo na ang mga pag-atake ng Amerika at ng Zionist regime). Ang kanyang appointment sa gitna ng malawakang air strike ng kaaway sa Iran ay nagpapakita ng espesyal na pagtitiwala ng sistema sa kanyang strategic at operational na kakayahan.
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