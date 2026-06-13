Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mohsen Rezaei: Hindi tahasang ipinapahayag ni Trump ang kanyang pagsang-ayon sa pagpapalaya ng mga nakapirming pondo ng Iran.
Kasapi ng Expediency Discernment Council: Sumang-ayon si Trump sa pagpapalaya ng 24 bilyong dolyar ng mga nakapirming ari-arian ng Iran ngunit hindi ito tahasang ipinapahayag.
Tehran – Iranian news agencies (Hunyo 13, 2026) – Si Mohsen Rezaei, kasapi ng Expediency Discernment Council at dating kalihim ng Supreme National Security Council, noong Biyernes sa isang panayam sa mga mamamahayag sa gilid ng seremonya ng anibersaryo ng mga martir sa Tehran, ay nagpahayag na si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, ay sumang-ayon sa pagpapalaya ng 24 bilyong dolyar ng mga nakapirming ari-arian ng Iran, ngunit dahil sa pampulitika at propaganda na dahilan ay umiiwas sa tahasang pagdeklara nito.
Binanggit ni Rezaei ang pag-unlad ng hindi direktang usapan sa pagitan ng Iran at Amerika sa pamamagitan ng pamamagitan ng Pakistan at Qatar, at sinabi: "Isa sa pinakamahalagang aspeto ng mga usapang ito ay ang pagpapalaya ng mga nakapirming ari-arian ng Iran. Sumang-ayon si Trump sa pagpapalaya ng 24 bilyong dolyar ng mga ari-arian na ito, ngunit dahil sa propaganda na dahilan at takot sa reaksyon ng Zionist regime at mga panloob na lobby ng Amerika, umiiwas siya sa tahasang pagdeklara nito at mas pinipili na banggitin ito sa anyo ng 'mga praktikal na hakbang' at 'pagpapadali ng access sa mga mapagkukunan.'"
Detalye ng pagpapalaya; unang hakbang para sa pagbabawas ng tensyon
Sa pagsasabing ang pagpapalaya ng mga ari-arian na ito ay gagawin sa tatlong yugto, idinagdag ni Rezaei: "Ang 12 bilyong dolyar ng halagang ito ay binalak na palayain bago ang pagpirma ng pangwakas na kasunduan at ang isa pang 12 bilyong dolyar ay palalayain din sa loob ng isang 60-araw na panahon at nakakondisyon sa pagtupad ng mga pangako ng Iran." Idiniin niya na ang mga mapagkukunang ito ay ide-deposito sa account ng Central Bank ng Iran sa mga ikatlong bansa (kabilang ang Oman, Qatar, at Switzerland) at ang Iran ay magkakaroon ng ganap na access sa mga ito para sa pagbili ng mahahalagang kalakal, gamot at kagamitang medikal, at gayundin ang pag-import ng mga pang-industriyang hilaw na materyales.
Binanggit ng kasapi ng Expediency Discernment Council ang nakaraang hindi magandang rekord ng Amerika sa pagtupad ng mga pangako sa JCPOA, at ipinahiwatig: "Hindi kami optimistiko at hindi kami nagtitiwala sa salita at pangako lamang. Ang lahat ng detalye ng kasunduang ito, kabilang ang mekanismo ng pagpapalaya ng mga ari-arian, ay dapat na malinaw at nakasulat sa draft ng pag-unawa, at ang mga kinakailangang mapapatupad na garantiya upang maiwasan ang pag-ulit ng mapait na karanasan ng pag-alis ng Amerika mula sa JCPOA noong 2018 ay dapat nakalaan."
Pagsusuri ni Rezaei sa mga motibo ni Trump para sa kasunduan
Bilang tugon sa tanong kung bakit si Trump, sa kabila ng matalim na pahayag at military na banta laban sa Iran, ay handang makipag-usap at magpalaya ng mga ari-arian, sinabi ni Rezaei: "Si Trump ay nasa ilalim ng panloob at panlabas na panggigipit. Ang pagpapatuloy ng digmaan ay nagdulot ng mabibigat na gastos sa ekonomiya ng Amerika at mga kaalyado nito, at ang slogan na 'pagtatapos ng digmaan' ay isa sa kanyang pangunahing pangako para sa 2024 presidential election na hindi pa natutupad. Kailangan niya ng isang diplomatikong tagumpay upang mapasaya ang pampublikong opinyon at malalaking kapitalista."
Binanggit din niya ang mga military failures ng Amerika sa pagharap sa Iran, at idinagdag: "Sa loob ng 100 araw ng digmaan, hindi nakamit ng Amerika ang alinman sa mga layunin nito kabilang ang pagkawasak ng missile capability ng Iran, paghinto ng nuclear program, o pagbabago ng rehiyonal na pag-uugali ng Iran. Ang field reality na ito ay humantong kay Trump sa konklusyon na ang military option ay hindi matagumpay at napilitan siyang lumipat sa diplomasya."
Babala sa mga kaaway: Ang Iran ay nakikipag-usap mula sa isang posisyon ng lakas
Sa pagtatapos, binigyang-diin ni Rezaei na "ang Iran ay pumunta sa mesa ng usapan mula sa isang posisyon ng lakas at may buong kamay," at nagbabala sa Amerika at ng Zionist regime: "Kung iniisip nila na maaari silang makakuha ng higit pang mga konsesyon sa pamamagitan ng banta at presyon, sila ay lubhang nagkakamali. Ang sandatahang lakas ng Iran ay nasa tugatog ng kahandaan, at anumang bagong pagsalakay ay haharap sa matindi at maraming beses na tugon."
Idinagdag niya: "Hinahanap namin ang isang marangal, patas, at matatag na kasunduan kung saan ang mga karapatan ng bansa ng Iran ay kinikilala at ang mga ilegal na unilateral na parusa ng Amerika ay ganap na tinanggal. Kung ang panig Amerikano ay taimtim at seryoso rin, maaari tayong makakita ng higit pang pag-unlad sa mga darating na araw."
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