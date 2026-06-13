Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagpapatuloy ng Israeli air strikes sa timog at silangang Lebanon.
Iniulat ng mga mapagkukunan ng media ang mga bagong Israeli air strike sa iba't ibang lugar ng Lebanon.
Batay sa mga ulat, ang mga lungsod ng Marjayoun at Nabatieh sa timog Lebanon ay tinarget ng pambobomba, kung saan nagkaroon ng matinding pagsabog sa mga lugar na ito.
Gayundin, iniulat ng mga mapagkukunan ng balita ang air strike sa bayan ng Sultaniyeh at dalawang magkahiwalay na pag-atake sa bayan ng Sahmar sa Western Beqaa region sa silangang Lebanon.
Beirut – Lebanese news agencies (Hunyo 13, 2026) – Ang hukbo ng Zionist regime kaninang madaling-araw (Sabado) ay nagsagawa ng malawakang air strike sa iba't ibang lugar sa timog at silangang Lebanon. Batay sa mga ulat na natanggap mula sa Lebanese National News Agency (NNA) at Al Jazeera, ang Israeli fighter jet ay paulit-ulit na tinarget ang Marjayoun district sa timog Lebanon.
Iniulat ng lokal na mapagkukunan na ang mga lugar ng Balat, Debin, at Al-Khiyam sa Marjayoun district ay matinding binomba at nagkaroon ng napakalakas na pagsabog sa mga lugar na ito. Gayundin, ang lungsod ng Nabatieh sa timog Lebanon ay tinarget ng air strike. Kasabay nito, iniulat ng mga mapagkukunan ng balita ang air strike sa bayan ng Sultaniyeh at dalawang magkahiwalay na pag-atake sa bayan ng Sahmar sa Western Beqaa region (silangang Lebanon).
Babala sa paglikas para sa mga residente ng timog Lebanon
Kasabay ng mga pag-atakeng ito, nagbabala ang hukbo ng Israel sa mga residente ng tatlong nayon sa timog Lebanon kabilang ang "Sarafand," "Tafahata," at "Mazraat Sinay" na agad na umalis sa kanilang mga lugar. Ang mga babalang ito ay inilabas sa panahong ang ground clashes sa pagitan ng Hezbollah at Israeli forces sa mga hangganang lugar ay tumitindi din.
Ground clashes sa Majdal Zoun
Inihayag ng Hezbollah ng Lebanon sa isang pahayag na ang mga pwersa ng paglaban ay nagtagumpay, sa pamamagitan ng pagpapaputok ng mga missile, na itaboy ang isang yunit ng Israeli forces na naglalayong sumulong patungo sa bayan ng "Majdal Zoun" (5 kilometro mula sa hangganan). Ayon sa Hezbollah, ang labanan sa Israeli forces ay isinagawa gamit ang magaan, katamtamang armas, at mga rocket.
Bilang ng mga nasawi; higit 3,700 martir sa 100 araw ng digmaan
Batay sa pinakabagong estadistika ng Ministry of Health ng Lebanon na inilathala noong Huwebes, mula nang magsimula ang digmaan noong Marso 2, 2026 hanggang Hunyo 11, hindi bababa sa 3,710 Lebanese ang na-martir at libu-libo pa ang nasugatan. Mahigit 1.2 milyon (mga 20 porsyento ng populasyon ng Lebanon) ang lumikas.
Ang mga pag-atakeng ito ay ginagawa sa panahong ilang beses nang idiniin ng mga opisyal ng Iran at Hezbollah na ang anumang tigil-putukan sa rehiyon ay dapat magsama ng kumpletong pagtigil ng mga pag-atake ng Israel sa Lebanon at pag-alis ng mga pwersa ng rehimeng ito mula sa timog Lebanon. Gayunpaman, ipinahayag noon ni Benjamin Netanyahu, punong ministro ng Zionist regime, na ang tigil-putukan sa Iran ay hindi kasama ang Lebanon at ang hukbo ng Israel ay magpapatuloy sa mga operasyon nito sa timog Lebanon.
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