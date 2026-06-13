Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Taktika ni Trump upang itago ang kanyang sigasig para sa kasunduan sa Iran.
Si Adam Schiff, senador ng Democrat mula sa California, ay itinuring na ang mga pahayag ni Trump tungkol sa sigasig ng Iran para sa kasunduan ay ang kanyang baligtad na taktika upang itago ang kanyang sariling sigasig.
Sinabi niya, sa tuwing ang pangulo ay nagsasalita tungkol sa matinding sigasig ng Iran para sa kasunduan, sa katunayan ay ibinubunyag niya ang kanyang sariling matinding sigasig upang makamit ang kasunduan.
Ang problema ay kapag ang pangulo ay sinayang ang kanyang kredibilidad sa pamamagitan ng pagsasabi ng sunud-sunod na kasinungalingan sa panahong ito at sa kanyang nakaraang termino bilang pangulo, ang mga Amerikano ay hindi na talaga alam kung kailan dapat paniwalaan ang kanyang mga sinabi.
Washington – CNN (Hunyo 12, 2026) – Si Adam Schiff, senador ng Democrat mula sa California at tagapangulo ng Senate Intelligence Committee, noong Biyernes sa isang panayam sa CNN ay tumugon sa mga kamakailang pahayag ni Donald Trump tungkol sa usapan sa Iran at inilarawan ito bilang "baligtad na taktika" ng Pangulo ng Amerika upang itago ang kanyang matinding sigasig para sa kasunduan sa Tehran.
Sinabi ni Schiff sa programang "The Lead": "Sa tuwing ang pangulo ay nagsasalita tungkol sa matinding sigasig ng Iran para sa kasunduan, sa katunayan ay ibinubunyag niya ang kanyang sariling matinding sigasig upang makamit ang kasunduan. Ito ay isang kilalang taktika mula sa kanya. Paulit-ulit niyang sinasabi na 'gusto ng Iran na makipagkasundo', 'hinarap tayo ng Iran', at 'kinontak ako ng Iran', samantalang ang field reality at intelligence reports ay nagsasabi ng ibang bagay. Ang Iran ay nakikipag-usap mula sa isang posisyon ng lakas, hindi mula sa isang posisyon ng kahinaan at kawalan ng kakayahan."
"Sunud-sunod na kasinungalingan, winasak ang kredibilidad ni Trump"
Binanggit ng senador ng Democrat ang mahabang kasaysayan ng mga kontrobersyal na pag-aangkin at pagkakasalungatan ni Trump sa dalawang termino bilang pangulo, at idinagdag: "Ang problema ay kapag ang pangulo ay sinayang ang kanyang kredibilidad sa pamamagitan ng pagsasabi ng sunud-sunod na kasinungalingan sa panahong ito at sa kanyang nakaraang termino bilang pangulo, ang mga Amerikano ay hindi na talaga alam kung kailan dapat paniwalaan ang kanyang mga sinabi. Sa isang araw sinasabi niya na 'ang hukbo ng Iran ay ganap na winasak' at sa susunod na araw ang mga military base ng Amerika sa Bahrain at Jordan ay tinatarget ng Iranian missile attacks. Sa isang linggo sinasabi niya na 'maglulunsad kami ng pinakamatinding pambobomba bukas ng gabi' at 24 na oras pagkatapos sinasabi niya na 'malapit na kaming makamit ang kasunduan sa Iran'. Ang mga Amerikano ay nalilito at ang mundo ay hindi na rin nagtitiwala sa mga sinabi ng pangulo."
Idiniin ni Schiff na ang White House ay lubhang nangangailangan ng isang diplomatikong kasunduan upang makaalis sa lusak ng Gitnang Silangan, at iyon ang dahilan kung bakit hinahanap ni Trump ito sa anumang halaga. Sinabi niya: "Sa ilalim ng anumang kalagayan ay hindi dapat payagan ang Iran na makakuha ng nuclear weapon, ngunit ang military threats at unilateral na parusa ay hindi nagdala sa atin kahit saan. Ang kailangan natin ay isang tunay na diplomasya na nakabatay sa mutual na paggalang, hindi propaganda maneuvers at baligtad na taktika."
Mga reaksyon: Alon ng pamumuna sa White House sa Kongreso ay tumataas
Ang mga pahayag ni Adam Schiff ay ginawa sa panahong ilang araw na ang nakalipas (Hunyo 10), si Chris Murphy, senador ng Democrat mula sa Connecticut, sa mga katulad na pahayag ay inilarawan ang estratehiya ni Trump patungo sa Iran bilang "nabigo at nakakahiya." Ang lumalaking pamumuna ng mga mambabatas ng Amerika sa patakarang panlabas ng White House ay nagpapakita ng malalim na lamat sa Washington tungkol sa paraan ng pagharap sa krisis sa Iran at ang lumalaking pagnanais na wakasan ang isang digmaan na nagdulot ng mabibigat na gastos sa ekonomiya ng Amerika at mga kaalyado nito.
Gayundin, ipinapakita ng mga kamakailang survey na halos 70 porsyento ng mga Amerikano ay humihiling ng agarang pagtatapos ng digmaan sa Iran at 28 porsyento lamang ang sumusuporta sa pagpapatuloy ng military operations. Ang panggigipit ng pampublikong opinyon na ito ay pumipilit sa administrasyong Trump na baguhin ang diskarte at maging mas handang lumipat sa diplomasya, kahit na ang paulit-ulit na magkasalungat na pahayag ng pangulo ay naglalagay sa kredibilidad ng mga pahayag ng gobyerno sa seryosong pagdududa.
Hinaharap ng usapan; maingat na optimismo
Samantala, ang diplomatikong mapagkukunan na nakikipag-ugnayan sa mga negotiating team ay nag-ulat ng makabuluhang pag-unlad sa ilang pangunahing isyu kabilang ang pagpapalaya ng 24 bilyong dolyar ng mga nakapirming ari-arian ng Iran at ang pangkalahatang balangkas ng nuclear program. Gayunpaman, ang mga mapapatupad na garantiya at mekanismo ng pagsubaybay sa mga pangako ng magkabilang panig ay nananatiling mga pinagtatalunang punto na hindi pa nalulutas.
Naniniwala ang mga eksperto sa internasyonal na usapin na dahil sa mga kamakailang pahayag ng mga opisyal ng magkabilang panig (kabilang si Shehbaz Sharif, Punong Ministro ng Pakistan, na nag-ulat ng "pagtatapos ng teksto ng kasunduan") at gayundin ang pagbibigay-diin ni Abbas Araghchi, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Iran, na "ang pag-unawa ay hindi kailanman naging ganito kalapit," maaaring maging optimistiko tungkol sa malapit na hinaharap, ngunit ang mga pag-unlad ay dapat sundan nang may pag-iingat.
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