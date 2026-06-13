Video| Paggalaw ng mga nagpoprotesta sa Toronto, Canada laban sa presensya ng Zionist regime sa World Cup ng football; "Palayasin ang Israel mula sa F

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Paggalaw ng mga nagpoprotesta sa Toronto, Canada laban sa presensya ng Zionist regime sa World Cup ng football; "Palayasin ang Israel mula sa FIFA!".
Toronto – Canadian news agencies (Hunyo 12, 2026) – Kasabay ng pagdaraos ng 2026 World Cup sa North America, daan-daang mga pro-Palestinian na nagpoprotesta noong Biyernes ay nagsagawa ng malawakang rally sa mga lansangan ng Toronto (ang pinakamalaking lungsod ng Canada at isa sa tatlong host country ng World Cup) at hiniling na paalisin ang Zionist regime mula sa mga laban.
Ang mga nagpoprotesta na nagtipon sa harap ng BMO Field, na may dalang mga placard na may temang "Ang football ay walang lugar para sa genocide" at "Palayasin ang Israel mula sa FIFA," ay sumigaw ng mga slogan laban sa presensya ng pambansang koponan ng Zionist regime sa World Cup. Ang ilan sa mga nagpoprotesta ay may dalang mga bandila ng Palestine at Lebanon at kinondena ang mga krimen sa digmaan ng Zionist regime sa Gaza at Lebanon (kabilang ang kamakailang pambobomba sa lungsod ng Tyre at mga bayan sa timog Lebanon).
Reaksyon ng pulisya at mga opisyal ng Canada
Ang pulisya ng Toronto, sa pamamagitan ng malawakang pag-deploy sa paligid ng stadium at sentro ng lungsod, ay pinigilan ang direktang sagupaan sa pagitan ng mga nagpoprotesta at mga tagahanga na nasa stadium. Ayon sa lokal na mapagkukunan, wala pang naiulat na mga pag-aresto o pisikal na sagupaan.
Ang Canadian Heritage, na responsable para sa koordinasyon sa FIFA para sa pagdaraos ng mga laban, sa isang pahayag habang iginagalang ang karapatan ng mga mamamayan sa mapayapang protesta, ay nagpahayag na "anumang karahasan o pang-iinsulto sa pambansang simbolo at mga kalahok na koponan sa mga laban ay hindi katanggap-tanggap at haharapin ayon sa batas."
Kasaysayan ng mga protesta sa World Cup
Hindi ito ang unang pagkakataon na ang World Cup ay nahaharap sa mga protesta laban sa Zionist regime. Kahapon (Hunyo 11) din, sa seremonya ng pagbubukas ng World Cup sa Mexico City at Guadalajara, daan-daang nagpoprotesta, sa pamamagitan ng pagtataas ng mga bandila ng Palestine at pagsunog ng bandila ng Israel, ay humiling ng pagbabawal sa rehimeng ito mula sa mga laban. Ang pambansang koponan ng Zionist regime ay nasa Group C ng kompetisyong ito kasama ang mga koponan ng Argentina, Hungary, at Senegal, at gaganapin ang unang laban nito sa Hunyo 15 sa Soldier Field stadium sa Chicago.
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