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Video| Araqchi: Ang Supreme National Security Council, intelligence at military bodies ay updated sa proseso ng usapan

13 Hunyo 2026 - 07:26
News ID: 1826324
Video| Araqchi: Ang Supreme National Security Council, intelligence at military bodies ay updated sa proseso ng usapan

Araqchi: Ang Supreme National Security Council, intelligence at military bodies ay updated sa proseso ng usapan.

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Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Araqchi: Ang Supreme National Security Council, intelligence at military bodies ay updated sa proseso ng usapan.

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