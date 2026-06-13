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Video| Alam mo ba kung ilang beses sinabi ni Trump na malapit na siya sa kasunduan sa Iran?

13 Hunyo 2026 - 07:32
News ID: 1826327
Video| Alam mo ba kung ilang beses sinabi ni Trump na malapit na siya sa kasunduan sa Iran?

Alam mo ba kung ilang beses sinabi ni Trump na malapit na siya sa kasunduan sa Iran?.

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Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Alam mo ba kung ilang beses sinabi ni Trump na malapit na siya sa kasunduan sa Iran?.

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