Video| Alam mo ba kung ilang beses sinabi ni Trump na malapit na siya sa kasunduan sa Iran?

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Alam mo ba kung ilang beses sinabi ni Trump na malapit na siya sa kasunduan sa Iran?.
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Alam mo ba kung ilang beses sinabi ni Trump na malapit na siya sa kasunduan sa Iran?.
Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Alam mo ba kung ilang beses sinabi ni Trump na malapit na siya sa kasunduan sa Iran?.
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