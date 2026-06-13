Video| Baqeri Kani sa Kakh-e Keshvardoust: Ang dugo ng martir na pinuno ay naging dahilan ng muling pagkabuhay at paggawa ng kasaysayan ng bansa

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Baqeri Kani sa Kakh-e Keshvardoust: Ang dugo ng martir na pinuno ay naging dahilan ng muling pagkabuhay at paggawa ng kasaysayan ng bansa.
Si Dr. Ali Baqeri Kani, Deputy International Affairs ng Supreme National Security Council, sa seremonya ng "Tamang Panig ng Kasaysayan" medal:
"Ang lupa kung saan pinaslang ang Kataas-taasang Lider ng Rebolusyon ay nagpapakita ng dalawang panig ng isang barya; isang panig ay ang Western-Zionist na kalupitan na nagpabaha ng dugo sa lupang ito, at ang kabilang panig ay ang tumitibok na diwa ng isang bansa na nagkaroon ng bagong buhay sa dugong ito, lumampas sa mga siglo ng kahihiyan at isinulat ang bagong kasaysayan nito. Ang mga taong ito, nang may matatag na determinasyon, ay nakatayo sa tamang panig ng kasaysayan laban sa lahat ng kadiliman at krimen."
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