Video| Paggitgit ng isang Zionist analyst sa mga ekstremistang patakaran ni Netanyahu at pag-amin ng isang international host sa pandaigdigang krisis

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Paggitgit ng isang Zionist analyst sa mga ekstremistang patakaran ni Netanyahu at pag-amin ng isang international host sa pandaigdigang krisis ng Israel pagkatapos ng digmaan sa Iran!.
Si Meir Javedanfar, propesor sa unibersidad sa Tel Aviv: Ang mga ekstremistang patakaran ni Netanyahu laban sa mga Palestinian ay nagdulot ng matinding suntok sa relasyon ng Israel sa mga Arabong bansa sa rehiyon.
Si Fardad Farahzad, international host: Maraming kabataang European at maging Amerikano ay walang positibong pananaw sa Israel at sumisigaw ng mga slogan bilang suporta sa Palestine. Ang pangarap na ibinebenta ni Netanyahu kay Trump tungkol sa kadalian ng pagbagsak sa Islamic Republic ay nagdulot ng pandaigdigang krisis para sa mga Israeli at maging sa mga Hudyo.
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