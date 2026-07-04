Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Isang larawang elehiya ng pagkabalisa ng isang bansa; Umuulan ka, O langit, sapagkat ang Iran ay nagluluksa.
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Isang larawang elehiya ng pagkabalisa ng isang bansa; Umuulan ka, O langit, sapagkat ang Iran ay nagluluksa.
Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Isang larawang elehiya ng pagkabalisa ng isang bansa; Umuulan ka, O langit, sapagkat ang Iran ay nagluluksa.
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328
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