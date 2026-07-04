  1. Home
  2. serbisyo
  3. Iran

Isang larawang elehiya ng pagkabalisa ng isang bansa; Umuulan ka, O langit, sapagkat ang Iran ay nagluluksa.

4 Hulyo 2026 - 09:24
News ID: 1835147
Isang larawang elehiya ng pagkabalisa ng isang bansa; Umuulan ka, O langit, sapagkat ang Iran ay nagluluksa.

Isang larawang elehiya ng pagkabalisa ng isang bansa; Umuulan ka, O langit, sapagkat ang Iran ay nagluluksa.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Isang larawang elehiya ng pagkabalisa ng isang bansa; Umuulan ka, O langit, sapagkat ang Iran ay nagluluksa.

..........

328

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha